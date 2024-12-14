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Семья Семьи с детьми в России получат новую ежегодную выплату. Что о ней известно

Семьи с детьми в России получат новую ежегодную выплату. Что о ней известно

Выплата будет полагаться работающим родителям

852
18 комментариев

Рассказываем, что известно о новой выплате

Источник:

Семьи с детьми в России получат новую выплату. Собрали всё, что известно о новой идее.

Выплата будет полагаться только семьям с двумя и более детьми, получать ее можно будет ежегодно. Также среди условий — работающие родители.

Размер выплаты, срок ее законодательного утверждения и прочие условия пока неизвестны. На данный момент в Госдуму еще даже не внесен соответствующий законопроект.

Однако идея выплат прописана в новой программе «Единой России», которую утвердили 14 декабря. Ее переписали с учетом путинских указов о национальных целях до 2030 и 2036 годов.

Выплата вошла в блок «Крепкая семья», также там прописаны положения:

  • об особом правовом статусе и мерах поддержки для студенческих семей;

  • комнатах матери и ребенка, а также группах кратковременного пребывания детей в вузах;

  • расширение сети женских консультаций в сельской местности, поселках городского типа и малых городах;

  • контроль над программой «Семейная ипотека».

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Комментарии
18
Cobalt & Nickel
49 минут
Сейчас будут долго решать , сколько платить семьям с детьми : 500 руб или целую тысячу.
Гость
58 минут
А семьям с одним ребёнком опять ничего? Это не крепкая по вашему мнению или дети одни это не такие как два в семье? А если не могут второго третьего родить ? Пошли вы со своими подачками
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