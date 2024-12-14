«Я беременна, вы мне ребенка раздавите»: новосибирцы сметают новогодние товары в магазинах низких цен — репортаж из толкучек

В канун Нового года очень хочется скупать праздничные товары Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Новый год, как и всегда, подкрался незаметно, и новосибирцы ринулись в магазины в поисках подарков близким и украшений для дома. Причем декабрь — то самое время, когда никакие маркетплейсы не заменят атмосферы живых очередей, нарядных торговых отделов и возможности потрогать все шарики и войлочных дедов морозов. Спросом пользуется всё — от искусственных елей до мишуры и дождика, который, судя по всему, снова актуален. Корреспондент НГС прогулялась по недорогим сетевым новосибирским магазинам, пообщалась с покупателями и выяснила, за чем охотятся горожане в канун праздника, ради чего толкаются в очередях и какие товары пользуются у них большей популярностью. Подробности — в нашем репортаже.

Очереди за мишурой и ссоры

Новосибирские магазины изобилуют праздничными витринами Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Из всех возможных вариантов недорогих магазинов мы выбрали три наиболее популярных и распространенных по всему городу — Fix Price, «Галамарт» и «Фэмилифест». Хоть магазинов Fix Price, позиционирующих себя как международная сеть магазинов для всей семьи с широким ассортиментом товаров для дома по низким фиксированным ценам, 109 филиалов в городе, «Галамартов» (сеть позиционирует себя как «магазин у дома», «магазин для дома» и «магазин для семьи») — 19, а «Фэмилифест» (позиционируют себя как магазины для всей семьи) — всего 5, новогодний ассортимент у них очень схож.

В магазине огромные очереди, но это неудивительно — впереди праздники Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Сначала я отправилась в Fix Price. Внутри сразу ощущается предновогоднее настроение — наряжена елка, к потолку прикреплены украшения — подарочные коробочки. Народ здесь есть всегда, но обычно люди рассредоточены по всему залу, сегодня — не тот день.

Магазин уже украсили Источник: Настасья Медведева / NGS.RU В центре зала — милая елочка Источник: Настасья Медведева / NGS.RU

Покупатели буквально оккупировали узкий проход, где представлены всевозможные новогодние атрибуты. В основном там внимательно изучают ассортимент женщины. Кто-то терпеливо толкается с корзинками, другие возмущаются и ругаются. Возможно, столь популярную в канун праздника витрину следовало расположить в более просторном месте торгового зала.

— Женщина, вы можете подвинуться? Я вообще-то беременна, вы мне сейчас ребенка раздавите! — возмущенно кричит девушка, усердно работая локтями и раздвигая людей.

В основном люди толпятся возле новогодней витрины Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











— Господи, да что так кричать-то? — удивляется объект раздражения будущей матери, пожилая женщина в теплом капоре.

Дамы разглядывают все товары поочередно, но больше всего народа, как ни странно, сосредоточено возле мишуры, которая вроде как в последние годы не особо в почете при украшении помещений и елок к Новому году. Берут и «дождик».

Тут целый ворох мишуры Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Цены на мишуру разных цветов и модификаций в магазине имеют разбег — от 59 до 83 рублей при условии покупки с картой магазина, «дождик» в одной, красновато-бордовой расцветке — по 39. Есть новогодние бусы от 62 до 69 рублей. Много в магазине разных венков, гирлянд и украшений для елки и дома. Например, венок на дверь можно купить за 399 рублей.

Есть открытки ручной работы по 149 рублей, новогодние сувениры — шары, в которых при активной тряске начинает кружиться снег, по 199 рублей, обилие подсвечников и других праздничных сувениров. Например, имеется в продаже милый подсвечник в виде уютного новогоднего домика по 230 рублей с картой магазина (249 — без нее). Есть в продаже для заботливых хозяек даже формы для выпекания в виде новогодней ели. Цена — 106 рублей. А еще подставки под горячее.

Милый подсвечник в виде домика Источник: Настасья Медведева / NGS.RU Такой шар добавит новогоднего настроения Источник: Настасья Медведева / NGS.RU

Очень много в магазине елочных игрушек по копеечным ценам — всевозможные шары, «плоды гранатов в разрезе», звёзды и снежинки. И, пожалуй, из всех трех магазинов, которые я осмотрела, тут они самые недорогие. Например, набор шаров в разной цветовой гамме из 6 штук можно купить за 81 рубль. Есть более дорогие наборы. К примеру, из двух украшений на елку по 87 рублей и по 149 рублей. Гирлянд тоже достаточно. Особенно умилили те, что в виде домиков и новогоднего поезда по 199 рублей. Есть даже игрушки-антистрессы по 99. Правда, осталась всего одна — видимо, народ стрессует в конце года.

Уютная гирлянда в виде паровозика Источник: Настасья Медведева / NGS.RU Игрушки-антистресс разобрали Источник: Настасья Медведева / NGS.RU

Можно как на елку, так и в подарок купить змейку из керамики, сидящую в коробочке-подвеске. Стоит такая прелесть всего 116 рублей. Есть новогодние кружки по 249 рублей за штуку. Стекло красиво отделано словно морозным кружевом, а дно стакана будто припорошено снегом.

— Я тут закупила игрушки для офисной елки, открытки для коллег и стикеры на новогоднюю тематику. Буду украшать ими офис. Ну и кружку себе взяла, тоже для работы. Не удержалась, — улыбается девушка в очереди.

Такая кружка явно скрасит уютные зимние вечера Источник: Настасья Медведева / NGS.RU Змейку можно подарить в качестве сувенира или украшения на елку Источник: Настасья Медведева / NGS.RU

Порадовал ассортимент новогодних скатертей и полотенец — качественные текстуры ткани, красивые аппликации и узоры, скромные цены. Покупают тут и жидкий снег, и всевозможные хлопушки, салфетки, упаковочную бумагу и ленту, подставки под горячее, сладкие наборы и шоколадные конфеты. Всё выдержано в праздничной стилистике, и за это нужно отдать должное представителям магазина. Наборы конфет, к слову, стоят 199 рублей (340 граммов) и 249 рублей (500 граммов).

Искусственные ели скорее вселяют страх, чем умиление Источник: Настасья Медведева / NGS.RU

А вот искусственные елки, представленные в магазине, скорее даже не огорчили, а испугали — странные, жутковатых расцветок (морская волна, белый, болотно-зеленый). Маленькие, кривенькие и совершенно не пушистые. Цена вопроса — 99 рублей. Но люди берут и это.

— В съемную квартиру пойдет. У нас студия, не размахнешься, — объясняет свой выбор покупательница Елена.

А кто-то до сих пор празднует Пасху Источник: Настасья Медведева / NGS.RU

Из забавного — в магазине до сих пор продается атрибутика для празднования Хеллоуина и Пасхи. Снова отметить эти праздники можно, по желанию, хоть сейчас. И раз товары не убирают с витрин, значит, они у кого-то востребованы.

Дешевые прихватки и игрушки из 2000-х

В этом магазине уже тоже праздник буквально на пороге Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











В «Галамарте» с людьми оказалось спокойнее. Возможно, причина тому — другое расположение зала и отсутствие узких проходов. В магазине тоже уже царит предпраздничная атмосфера — много скидок и акций, у самого входа выставлены на продажу искусственные ели. Например, елочку 180 сантиметров можно купить всего за 999 рублей, много в ассортименте мягких игрушек с символами праздника. Олени, ангелочки, гномики, Санты. Разбег цен — от 299 до 2,9 тысячи рублей.

Магазин поразил обилием мягких игрушек Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











С елочными игрушками тут целый стеллаж. Цены разные, но чуть дороже, чем в предыдущем магазине. Есть странная серия шаров «Русские супергерои» по 199 рублей за штуку. На одном из шаров изображена, к примеру, Баба-яга. Забавно, что до сих пор тут продаются наборы игрушек из конца 90-х — начала 2000-х годов: фигурки из пенопласта, обтянутые цветной фольгой. Такие наборы стоят от 59 до 99 рублей. А еще меня в детство вернули «волшебные палочки» по 29 и 59 рублей, а также диадемы по 69. Ах, как девочки в то время любили надевать их на торжества!

Такие игрушки 20 лет назад можно было найти во всех торговых точках Источник: Настасья Медведева / NGS.RU Мастхэв девочек конца 90-х — начала 2000-х Источник: Настасья Медведева / NGS.RU

В магазине хороший выбор дождика. Разбег цен на него — от 6 рублей до 19. Есть даже занавеска из дождика. Правда, в пачке она больше напомнила рваный целлофан. Цена вопроса — 119 рублей. Мишуры много. Можно найти за 49, 69 и 99 рублей. А еще тут огромный выбор гирлянд от 199 до 1990 рублей, правда, не слишком разнообразных.

Мишуры тут много. На любой вкус Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Продавцы уже вовсю обсуждают график работы в предновогодний вечер. Покупатели не отстают: толпятся вокруг украшений, разглядывают зимние искусственные букеты для стола (от 79 до 199 рублей за веточку), игрушки.

Женщина долго выбирала новогодние прихватки — на них акция: по 39 рублей обычная и по 59 рублей — в виде рукавички. Есть подставки под горячее в новогоднем стиле по 179 рублей, доски для нарезания по 79. Есть милые, но маленькие, а оттого непрактичные железные шкатулки с замками по 99 рублей. На них красуются Дед Мороз и надпись «С Новым годом». А еще тут продаются полезные мешочки для подарков в разных цветовых гаммах за 49 рублей. Есть полотенца и скатерти. Правда, последние — из синтетического материала.

Люди берут на подарки недорогие прихватки Источник: Настасья Медведева / NGS.RU

— Я тут прихватки присмотрела. Синтетика, конечно, но выглядит празднично. Куплю снохам на подарки. Еще что-нибудь добавлю, и получится нормально, — рассуждает пенсионерка Галина.

Сама того не замечая, тоже залипаю на это многообразие и уже чувствую, как начинаю гипнотизироваться. В мысли поступают сигналы: возьми эту игрушку, купи ту подставку, а еще прихвати гирлянду. После двух магазинов с такими приятными мелочами устоять всё сложнее. Кое-как борюсь.

По таким магазинчикам можно бродить вечно Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











А тем временем магия гипноза только усиливается — тут и носки для подарков по акции за 59 рублей, и колпачки Санты за ту же цену, всевозможные подвесные елочки с разбегом цен от 169 до 269 рублей, бантики, венки, хлопушки, змейки… Был бы у меня неограниченный бюджет, я бы скупила тут всё. Как и в предыдущем магазине.

В такие мешочки удобно складывать подарки Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Удалось найти также стикеры, искусственный снег, хлопушки. Снежные шары со змеями внутри. Цена, как и у конкурентов, — 199 рублей за штуку. А еще много аромадиффузоров с новогодними ароматами.

Лес елок и куча носков

Эта сеть уже тоже на новогодней волне Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Магазин «Фэмилифест» порадовал обилием искусственных елок — их тут целый лес, так что любой желающий может выбрать недорогое дерево под запросы. Цены начинаются от 499 рублей на совсем маленькое деревце и заканчиваются 5999 рублями за большую елку.

Неплохой выбор новогодних деревьев Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











В магазине много елочных игрушек. Им отведена огромная витрина. Цены более высокие, но выбор и качество лучше. В основном продаются шары — с аппликациями, рифленые, с узорами, паутинкой, блестками, сияющие и матовые, с позолотой и без. Стоимость самых дорогих наборов — 590 рублей, есть варианты по 199 (4 и 6 игрушек в наборе), по 229 рублей (4 и 6 штук в наборе). Есть единичные украшения ручной работы по 79 рублей. Умилил набор за 449 рублей, в котором лежит 6 пластиковых шаров и несколько окрашенных с одной стороны в красный цвет шишек. Коробка оказалась почему-то не закрыта.

Елочные игрушки порадовали рисунками Источник: Настасья Медведева / NGS.RU Праздничных украшений — целая витрина Источник: Настасья Медведева / NGS.RU

Мишуры в магазине тоже очень много. Стоимость — от 69 до 99 рублей, дождик — по 29. Продаются новогодние пакеты, наклейки, парики, колпачки и маски. Например, можно приобрести недорогой ободок с косичкой Снегурочки. Цена вопроса — всего 99 рублей, но и косичка очень уж тоненькая. Забавно, что до сих пор в продаже есть маска с тигренком, символом 2022 года. Есть украшения на елку в виде звезд, бантов, бус, подсвечники, статуэтки, венки, гирлянды от 149 рублей.

Людей немного, видно, что продавцы скучают.

Можно купить в подарок новогодние носки Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











— Возьмите наши носочки, у нас очень много носочков новогодних всяких разных, — предлагает мне девушка на кассе.

В последний раз сдерживаюсь от соблазна скупить кучу новогоднего барахла и заканчиваю свой обзор.