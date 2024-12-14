Ребенок погиб: ВСУ нанесли массированный удар по Белгородской области — что известно об атаке

Дом получил существенные повреждения Источник: Настоящий Гладков / Telegram











Украина атаковала Белгородскую область. Без жертв, к сожалению, не обошлось. Погиб девятилетний мальчик.

— В период с 09.10 до 09.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, — передали в Минобороны РФ. За это время смогли уничтожить пять беспилотников над Белгородской областью.

Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, беспилотник попал в жилой дом в Белгородском районе.

— Случилось самое страшное — погиб девятилетний ребенок. Трудно подобрать слова, чтобы сообщить такие новости и утешить родных и близких. Самые искренние и глубокие соболезнования семье погибшего мальчика, — написал губернатор в своем telegram-канале.

Ранены мама мальчика и семимесячная сестра. Они тоже находились дома в момент атаки. У девочки контузия, а у мамы — травма ноги. Их доставили в больницу. Отец семейства не пострадал.

В доме пробита крыша, повреждены стены, окна, внутренняя отделка и стоящий в гараже автомобиль. У соседей выбило стекла, забор и ворота сломаны, рассказал губернатор.