«Порыв на трассе»: подвал девятиэтажки на ОбьГЭСе затопило кипятком

Инцидент произошел на улице Ветлужская Источник: Антон Бурмистров во «ВКонтакте».











В Новосибирске подвал многоквартирного дома в микрорайоне ОбьГЭС топит кипятком. О происшествии сообщил депутат горсовета Новосибирска Антон Бурмистров на своей странице во «ВКонтакте».

По его данным, инцидент случился на улице Ветлужская, 30. Как сообщает 2ГИС, там находится девятиэтажный жилой дом.

— На Ветлужской, 30 начало топить подвал кипятком. Скорее всего порыв в трассе между бойлерной и домом, — заявил депутат. — Горячую воду отключили (30 и 32 дом) до устранения аварии.

Девятиэтажный дом обслуживает ЖЭУ «Приморский» УК ООО «ПД-Восток». Диспетчер ЖЭУ сообщил НГС, что на участке произошел порыв на трассе.

— Заявка поступила вчера. Наши сантехники работали, что могли — сделали, — объяснили в организации. — Сегодня уже теплосети подключились.

В домах произошло аварийное отключение горячей воды Источник: map.novo-sibirsk.ru











Работы проводит МУП «Энергия». На муниципальном портале Новосибирска сказано, что в домах № 30 и 32 по улице Ветлужская произошло аварийное отключение горячего водоснабжения. Оно продлится с 12:00 часов 14 декабря по 11:00 часов 15 декабря.

В aварийно-диспетчерской службе МУП «Энергия» НГС подтвердили, что в доме провели отключение, сейчас вода не поступает в подвал.

— Поступило ее в небольшом количестве, затоплена только теплотрасса, — сообщили в организации. — В настоящий момент идет установление владельцев теплотрассы, поскольку данные сети от ЦТП до жилого дома Ветлужская, 30 не принадлежат МУП «Энергия». После установления владелец приступит к устранению дефекта.