«Какая же я фирма? Я Дед Мороз!»: новосибирский психоаналитик 25 лет на месяц превращается в волшебника — он рассказал, зачем

Герман Пилипенко — самый настоящий Дед Мороз в Новосибирске Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Герман Пилипенко наряжается в Деда Мороза уже много лет. Эта история началась в 1999 году с парада Дедов Морозов: седобородые старики с посохами и в красных шубах, дружно шагающие друг за другом, впечатлили мужчину — ему захотелось стать частью сказки. Щепотка волшебства — и вот он и сам уже выглядывает из-за елки с мешком подарков в руках. Каждый год Герман переодевается в волшебника и радует новосибирских детишек, многие выросли у него на глазах и даже уже обзавелись своими детьми. История главного Дедушки Мороза Новосибирска — в материале НГС.

«Деда Мороза сможете сделать?»

Источник: Антон Дигаев / NGS.RU

Седобородый старик в красной шубе и с посохом в исполнении Германа Пилипенко появился 25 лет назад, причем случайно. Однажды, прогуливаясь у оперного театра, мужчина заметил с десяток Дедов Морозов — они направлялись на праздничный парад. Процессия заинтересовала Германа: внезапно он ощутил желание присоединиться, стать частью сказки, чтобы дарить праздник детям и взрослым.

Визит Деда Мороза на дом обойдется вам в 5–7 тысяч рублей за 20 минут Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Дальше события стали разворачиваться будто по новогоднему волшебству. Герман вспомнил, что его знакомая работает в гримерном цехе оперного театра.

— Я пришел туда и спрашиваю: Деда Мороза сможете сделать? — рассказал он. — Мне сшили парик, брови и бороду, шубу. В бутафорном цехе изготовили посох.

Сначала Герман наряжался для друзей, потом попал в команду городских Дедов Морозов и участвовал в парадах, а потом стал самостоятельным персонажем. Прокачать навыки ему помогло общество «Друг детей»: Герман ездил на семинары для работников культуры, обучался премудростям игротехника.

Дед Мороз и другие персонажи — отдушина Германа, он искренне любит то, чем занимается Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Герман обладает природным артистизмом и признался корреспонденту НГС, что с детства проявлял интерес к перевоплощениям: родители только за порог, а они с братом к шкафу — наряжаться.

— Я, бывает, спрашиваю у взрослых: кем вас в три годика родители наряжали? Снежинки, зайчики, волчата… А мне мама сшила костюм клоуна Олега Попова, — смеется Герман.

Театральный отпуск

Период за месяц до Нового года Герман Пилипенко называет «театральным отпуском».

— У меня есть традиция: я надеваю костюм и иду гулять по улице Ленина, по Красному проспекту, развлекаю народ, играю с детьми, раздаю конфеты — мне это очень нравится, — рассказал он.

Ни разу Герман не пропустил и не отменил заказ Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











За годы работы Дедом Морозом дети, к которым Герман приходил в 2000-е, уже успели вырасти и родить своих детей — теперь он приходит уже к ним.

— Есть у меня семья, приходил к ним каждый год, а тут они переехали в Москву. Звонит мне дедушка девочки, говорит — внучка плачет, переживает: Дед Мороз придет на старый адрес, а ее там нет. Позвони ей, поздравь, — поделился Герман. — Я позвонил. Спрашиваю: «Лерочка, ты меня узнала? Это Дедушка Мороз!».

Мужчина заранее договаривается с родителями, обсуждает возможный сценарий или импровизирует Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Он считает, что дети нулевых больше и дольше верили в сказку, современные же увлечены чудом чуточку меньше.

— Машину просят. Я обычно отвечаю: учись хорошо, читай книжки, занимайся творчеством, и когда-нибудь появится машина, — улыбается Дед Мороз.

Взрослые так же, как и дети, с радостью встречали Дедушку Мороза Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Когда дети спрашивают, есть ли у Деда Мороза подарки, Герман интересуется: материальные или не материальные?

— Удивляются: как так — не материальные? Начинаю с ними играть, говорю: топни правой ножкой — каждый шаг приводит к заветной мечте. Мечтайте и загадывайте желания, — наставляет Дед Мороз малышей.

Карнавальная культура

У Германа несколько вариантов костюма Деда Мороза: классический красный и голубой, как в сказке «Морозко» Источник: germanpilipenko / vk.com











Бывает, что Германа Пилипенко спрашивают: как так вышло, что взрослый серьезный человек, а бегает в костюме сказочного старика. Герман обычно отвечает, что таким образом он поддерживает карнавальную культуру.

Основная профессия Германа Пилипенко — психоаналитик и гипнотерапевт, у него свой центр гипноза. Профессия помогает понимать детей, находить с ними общий язык, подбирать ключик к каждому ребенку.

Еще Герман снимается в детском кино Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Однажды, выступая в роли Деда Мороза в Экспоцентре, он разложил свои визитки для рекламы, и дети их расхватали. Но номер телефона на них был указан общий.

— Потом звонили ко мне в центр: «Здравствуйте, а вы Дед Мороз?», — смеется Герман. — Я сразу вхожу в роль, отвечаю им с нужной интонацией, подыгрываю.

Герману Пилипенко 62 года, он психоаналитик и гипнотерапевт Источник: sibgipnoz.ru

За 25 лет Герман лишь три раза отмечал Новый год дома. Родные привыкли и поддерживают его, потому что знают, насколько сильно ему нравится веселить людей и радоваться самому.

Кроме домашних заказов Герман выступает на корпоративах, участвует в новогодних фотосессиях с детьми и их родителями, а еще активно снимается в рекламе: фотографии с его изображением пользуются бешеной популярностью не только в Новосибирске, но и далеко за пределами города.

Дональд Трамп и все, все, все

Источник: предоставил Герман Пилипенко

В арсенале у Германа Пилипенко есть еще несколько популярных образов, один из них — еще один сказочный дед: веселый Санта Клаус.

— Мой Санта все время шутит, такой, кока-кольный, — описывает своего героя артист.

Вот такой забавный Санта Клаус получился у Германа Пилипенко Источник: germanpilipenko / vk.com











Кстати, фотографии с Германом в образе Санты в первых рядах есть на американском стоковом сайте — догадываются ли жители США, что волшебник, изображенный на открытке, родом из далекой Сибири?

— Как-то я сделал фэшн Санту: надел длинное пальто, цилиндр — образ, популярный на женских корпоративах, — смеется Герман.

После президентских выборов в США запрос на Дональда Трампа заметно возрос Источник: germanpilipenko / vk.com











Однажды мужчине предложили изобразить Дональда Трампа — получилось похоже. А сегодня актуальность персонажа заметна возросла.

— Люди очень интересно реагируют, оборачиваются: не показалось ли, неужели правда Дональд Трамп, — рассказывает Герман Пилипенко.

Гендальфа заказывали? А клоуна? Источник: germanpilipenko / vk.com











Еще Герман наряжался в Иосифа Сталина, Чарли Чаплина и хорошо знакомого многим взрослым с детства клоуна Олега Попова. Перед тем, как отыгрывать выбранных персонажей, Герман изучает их, следит за мимикой, жестами, речью.

Образов у Германа много, как и костюмов, но любимым всегда был и остается Дедушка Мороз. С него началась увлекательная глава в жизни мужчины, которая продолжается по сей день.

— Топайте по жизни с удовольствием, и все у вас будет, — улыбается Дед Мороз.

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