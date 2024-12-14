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Дороги и транспорт ДТП на Октябрьской магистрали парализовало работу трамваев — общественный транспорт не может проехать в центр

ДТП на Октябрьской магистрали парализовало работу трамваев — общественный транспорт не может проехать в центр

На линии собралось уже 4 трамвая

208
1 комментарий

На участке возникла пробка

Источник:

В Новосибирске вечером 14 декабря произошло ДТП, из-за которого остановилась работа трамваев. Как сообщила читательница NGS.RU Елизавета, ДТП произошло на Октябрьской магистрали.

— На углу Октябрьской магистрали и Серебренниковской авария, уже 4 трамвая стоят в сторону оперного театра, — пояснила сибирячка.

Авария произошла в среднем ряду

Источник:

Судя по данным 2ГИС, на участке Октябрьской магистрали от Красного проспекта и до Серебренниковской возник затор. В комментариях водители отмечают, что авария произошла в среднем ряду.

Ранее в Новосибирске у «Разъезда Иня» собралась многокилометровая пробка. Как сообщают очевидцы, на Бердском шоссе произошло два ДТП.

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Комментарии
1
ruterist
1 минута
расстащить их нафиг на обочину
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