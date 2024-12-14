«Лесной человек»: как проводят время Бату и Мишель в Новосибирском зоопарке — милое видео

Новые кадры появились в телеграм-канале учреждения Источник: Новосибирский зоопарк, телеграм











В Новосибирском зоопарке им. Р. А. Шило показали новое видео с орангутангами Бату и Мишель. Кадры опубликовали в телеграм-канале учреждения.

14 декабря отмечается Международный день обезьян Источник: Новосибирский зоопарк, телеграм

Видео появилось в соцсетях учреждения к Международному дню обезьян — его отмечают 14 декабря, сообщили в зоопарке.

— Праздник появился благодаря шутке студента-художника из Мичиганского университета: он вписал день обезьян в его ежедневник, — объяснили в зоопарке. — Студенты поддержали шутку и отметили праздник, а позже художники стали включать его в работы, и узнаваемость выросла.

Позже к празднику присоединились зоологи и экологи. В учреждении добавили, что, кроме обезьян, к приматам относятся лемуры, лори и другие, — в Новосибирском зоопарке представлено более 30 видов.

— В переводе с малайского слово «орангутан» означает «лесной человек» и не просто так — например, Бату легко перенимает человеческие движения: умеет надевать футболку и пить через трубочку, — сообщили в зоопарке.