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Животные «Лесной человек»: как проводят время Бату и Мишель в Новосибирском зоопарке — милое видео

«Лесной человек»: как проводят время Бату и Мишель в Новосибирском зоопарке — милое видео

14 декабря в учреждении отмечают Международный день обезьян

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3 комментария

Новые кадры появились в телеграм-канале учреждения

Источник:

В Новосибирском зоопарке им. Р. А. Шило показали новое видео с орангутангами Бату и Мишель. Кадры опубликовали в телеграм-канале учреждения.

14 декабря отмечается Международный день обезьян

Источник:

Видео появилось в соцсетях учреждения к Международному дню обезьян — его отмечают 14 декабря, сообщили в зоопарке.

— Праздник появился благодаря шутке студента-художника из Мичиганского университета: он вписал день обезьян в его ежедневник, — объяснили в зоопарке. — Студенты поддержали шутку и отметили праздник, а позже художники стали включать его в работы, и узнаваемость выросла.

Позже к празднику присоединились зоологи и экологи. В учреждении добавили, что, кроме обезьян, к приматам относятся лемуры, лори и другие, — в Новосибирском зоопарке представлено более 30 видов.

— В переводе с малайского слово «орангутан» означает «лесной человек» и не просто так — например, Бату легко перенимает человеческие движения: умеет надевать футболку и пить через трубочку, — сообщили в зоопарке.

В августе орангутану Бату исполнилось 25 лет. В честь праздника ему подарили корзину с фруктами.

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Комментарии
4
Гость
23 минуты
Закрывайтесь уже! Не мучайте зверей и не тратьте городской бюджет! 👍
Гость
9 минут
Утром я поставила размораживать куру а теперь вот даже и не знаю зачем если курс репы стагнирует на фоне инфляционного роста картофельных инвестиций...
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