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Животные Орангутану из Новосибирского зоопарка исполнилось 25 лет — на юбилей Бату подарили корзину с фруктами

Орангутану из Новосибирского зоопарка исполнилось 25 лет — на юбилей Бату подарили корзину с фруктами

Посмотрите на милое видео с именинником

2 055
27 комментариев
Бату родился в 1999 году

Орангутану Бату из Новосибирского зоопарка 8 августа исполнилось 25 лет. Видео с поздравлением обитателя опубликовали в Telegram-канале учреждения.

Как отметили в зоопарке, орангутаны очень наблюдательны, они учатся и получают навыки на протяжении всей жизни. А Бату обладает незаурядными умственными способностями. Зоологи считают, что он унаследовал это от своей матери. Бату знает, как получать больше угощений, умеет торговаться. Когда зоотехники идут к Бату, то берут с собой изюм и орехи на случай, если им придется с ним договариваться. Орангутан мирный и без проблем может перейти в другую часть вольера, если его попросят. Но если есть возможность получить при этом вкусную награду, то Бату этим воспользуется.

Орангутаны стали частью коллекции Новосибирского зоопарка в 2008 году. Бату родился в 1999 году, его доставили из Чехии. Еще один примат — Захар 2000-го года рождения — поступил из Московского зоопарка. В 2021 году Новосибирск готовился принять титул новогодней столицы России, и городская администрация предложила выбрать талисман из числа обитателей зоопарка — им едва не стал Бату.

Недавно в Новосибирском зоопарке родились лесные котята. Детеныши устроили игры в вольере и попали на видео.

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Комментарии
27
Ханна Намити
8 августа 2024, 13:53
Пожизненное влепили ни за что! Зверь должен жить на воле!
275006922
8 августа 2024, 14:01
Бату в президенты! Надо было выбрать ещё в 2018. Тогда бы такой ерунды, как теперь, не было бы
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