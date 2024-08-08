Орангутану из Новосибирского зоопарка исполнилось 25 лет — на юбилей Бату подарили корзину с фруктами

Как отметили в зоопарке, орангутаны очень наблюдательны, они учатся и получают навыки на протяжении всей жизни. А Бату обладает незаурядными умственными способностями. Зоологи считают, что он унаследовал это от своей матери. Бату знает, как получать больше угощений, умеет торговаться. Когда зоотехники идут к Бату, то берут с собой изюм и орехи на случай, если им придется с ним договариваться. Орангутан мирный и без проблем может перейти в другую часть вольера, если его попросят. Но если есть возможность получить при этом вкусную награду, то Бату этим воспользуется.

