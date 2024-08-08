Орангутану из Новосибирского зоопарка исполнилось 25 лет — на юбилей Бату подарили корзину с фруктами

Орангутану Бату из Новосибирского зоопарка 8 августа исполнилось 25 лет. Видео с поздравлением обитателя опубликовали в Telegram-канале учреждения.
Как отметили в зоопарке, орангутаны очень наблюдательны, они учатся и получают навыки на протяжении всей жизни. А Бату обладает незаурядными умственными способностями. Зоологи считают, что он унаследовал это от своей матери. Бату знает, как получать больше угощений, умеет торговаться. Когда зоотехники идут к Бату, то берут с собой изюм и орехи на случай, если им придется с ним договариваться. Орангутан мирный и без проблем может перейти в другую часть вольера, если его попросят. Но если есть возможность получить при этом вкусную награду, то Бату этим воспользуется.
Орангутаны стали частью коллекции Новосибирского зоопарка в 2008 году. Бату родился в 1999 году, его доставили из Чехии. Еще один примат — Захар 2000-го года рождения — поступил из Московского зоопарка. В 2021 году Новосибирск готовился принять титул новогодней столицы России, и городская администрация предложила выбрать талисман из числа обитателей зоопарка — им едва не стал Бату.
Недавно в Новосибирском зоопарке родились лесные котята. Детеныши устроили игры в вольере и попали на видео.
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