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Животные Лесные котята родились в Новосибирском зоопарке — смотрим на видео на забавные пушистые комочки

Лесные котята родились в Новосибирском зоопарке — смотрим на видео на забавные пушистые комочки

Они выходят к посетителям

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2 комментария
Котята растут очень быстро

В Новосибирском зоопарке детеныши появились у пары европейских лесных котов. Четверо котят вышли к посетителям и устроили игры.

Видео с пушистыми забавными детенышами снял постоянный гость зоопарка. Котята изучают вольер, они уже смело забираются на домики и даже деревья. Также они играют друг с другом и мамой.

В этом году детеныши появились у двух самок манула. У одной родилось пять котят, у второй — семь. Манулята уже чаще выходят из домиков и играют на улице. Ранее им в вольер поставили миску с водой.

В Республике Алтай сняли редкие кадры манула в дикой природе — кот был замечен в Кош-Агачском районе сидящим на камнях.

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