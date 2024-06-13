Лесные котята родились в Новосибирском зоопарке — смотрим на видео на забавные пушистые комочки

Котята растут очень быстро Источник: Сергей Ильтяков / Vk.com











В Новосибирском зоопарке детеныши появились у пары европейских лесных котов. Четверо котят вышли к посетителям и устроили игры.

Видео с пушистыми забавными детенышами снял постоянный гость зоопарка. Котята изучают вольер, они уже смело забираются на домики и даже деревья. Также они играют друг с другом и мамой.

Источник: Сергей Ильтяков / Vk.com

В этом году детеныши появились у двух самок манула. У одной родилось пять котят, у второй — семь. Манулята уже чаще выходят из домиков и играют на улице. Ранее им в вольер поставили миску с водой.

