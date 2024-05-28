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Животные Начали охотиться на маму: как растут крошечные манулята — очень милое видео из Новосибирского зоопарка

Начали охотиться на маму: как растут крошечные манулята — очень милое видео из Новосибирского зоопарка

Они стали более активными

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У котят еще голубые глаза, позже они сменят цвет

Новосибирский зоопарк показал, как растут и развиваются манулята. Им чуть больше месяца, но крошечные котята уже начали играть и даже охотиться. Пока что только на маму.

В этом году две самки манула стали мамами. У одной родилось пять котят, у второй — семь. Они начали робко показываться посетителям на прошлой неделе, а сейчас уже стали смелее. Но в зоопарке попросили гостей быть тише рядом с их вольерами, чтобы лишний раз не пугать детенышей и их мам.

Недавно пингвины Гумбольдта продемонстрировали посетителям, как умеют хорошо плавать и дружно жить. Сейчас в семье пополнение — родился пингвиненок.

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