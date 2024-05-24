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Животные Всегда вместе: как живут и растят детеныша пингвины Гумбольдта — милое видео из Новосибирского зоопарка

Всегда вместе: как живут и растят детеныша пингвины Гумбольдта — милое видео из Новосибирского зоопарка

Смотрим на очаровательных пловцов

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В Новосибирском зоопарке пингвины Гумбольдта продемонстрировали посетителям, как умеют хорошо плавать и дружно жить. Сейчас в семье пополнение — родился пингвиненок.

Пингвины появились в Новосибирском зоопарке в 2016 году. Группу из семи животных привезли из Московского зоопарка. Полюбоваться на них можно в закрытом павильоне, а в теплое время года — и на улице.

Пингвины Гумбольдта гнездятся на каменистых побережьях Чили и Перу. К сожалению, их численность сокращается из-за изменения климата. Это очень умные пингвины. Они всегда держатся вместе, запоминают зоотехников и, когда видят их, выныривают на поверхность и бегут за угощениями.

Полюбуйтесь на них на видео выше.

В Новосибирском зоопарке сейчас привыкает к новому месту жительства бенгальский тигренок Кови.

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