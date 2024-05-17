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Животные Достает соседку Заю: показываем, как обживается на новом месте тигренок — милое видео из Новосибирского зоопарка

Достает соседку Заю: показываем, как обживается на новом месте тигренок — милое видео из Новосибирского зоопарка

Характером он пошел в маму

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Смотрим на шалости полосатого детеныша

В Новосибирском зоопарке привыкает к новому месту жительства бенгальский тигренок Кови. Его привезли из Барнаула. Это детеныш Маяка и Фифы — в прошлом цирковых животных.

Тигренок сразу привлек внимание посетителей зоопарка. Он очень активный, игривый и пытается общаться с соседкой — бенгальской тигрицей Заей. Та в свою очередь от такого внимания не в восторге. Она рычит на детеныша, когда тот ходит вдоль клетки. Тигренок, устав, отправляется отдыхать под навес.

Посмотреть на шалости Кови можно на видео выше.

Недавно в Новосибирском зоопарке у лесных бизонов произошло пополнение. Крошечный (по сравнению со взрослыми особями) бычок показался посетителям.

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