Достает соседку Заю: показываем, как обживается на новом месте тигренок — милое видео из Новосибирского зоопарка

Смотрим на шалости полосатого детеныша Источник: Александра Бруня, Антон Дигаев / NGS.RU

В Новосибирском зоопарке привыкает к новому месту жительства бенгальский тигренок Кови. Его привезли из Барнаула. Это детеныш Маяка и Фифы — в прошлом цирковых животных.



Тигренок сразу привлек внимание посетителей зоопарка. Он очень активный, игривый и пытается общаться с соседкой — бенгальской тигрицей Заей. Та в свою очередь от такого внимания не в восторге. Она рычит на детеныша, когда тот ходит вдоль клетки. Тигренок, устав, отправляется отдыхать под навес.

Посмотреть на шалости Кови можно на видео выше.

Недавно в Новосибирском зоопарке у лесных бизонов произошло пополнение. Крошечный (по сравнению со взрослыми особями) бычок показался посетителям.