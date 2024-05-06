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Животные В Новосибирском зоопарке у бизонов родился детеныш — милое видео

В Новосибирском зоопарке у бизонов родился детеныш — милое видео

Маленький бычок пока рыженький

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Мама трепетно ухаживает за бычком

В Новосибирском зоопарке у лесных бизонов пополнение. Крошечный (по сравнению со взрослыми особями) бычок показался посетителям.

Детеныша сняла постоянная гостья зоопарка Анна Новикова. Сейчас он рыженький и долго не держится на ножках. Его мама за ним пристально следит и ласково умывает.

Детеныш ходит, но ему нужен отдых

Лесные бизоны появились в Новосибирском зоопарке в 2020 году. Их — двух самок и самца привезли из Якутии. Рост взрослого бизона может достигать два метра. Эти животные обитают в Канаде, в Сибири их сородичи в свое время вымерли, но в Якутии занимаются их реинтродукцией.

Ранее на видео в Новосибирском зоопарке попала ссора снежных барсов Нарины и Саяна.

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Новосибирский зоопарк Зоопарк Бизон Детеныш
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