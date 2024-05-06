В Новосибирском зоопарке у бизонов родился детеныш — милое видео

В Новосибирском зоопарке у лесных бизонов пополнение. Крошечный (по сравнению со взрослыми особями) бычок показался посетителям.
Детеныша сняла постоянная гостья зоопарка Анна Новикова. Сейчас он рыженький и долго не держится на ножках. Его мама за ним пристально следит и ласково умывает.
Лесные бизоны появились в Новосибирском зоопарке в 2020 году. Их — двух самок и самца привезли из Якутии. Рост взрослого бизона может достигать два метра. Эти животные обитают в Канаде, в Сибири их сородичи в свое время вымерли, но в Якутии занимаются их реинтродукцией.
Ранее на видео в Новосибирском зоопарке попала ссора снежных барсов Нарины и Саяна.