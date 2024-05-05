Снежные барсы поссорились в Новосибирском зоопарке — видео потасовки

Снежные барсы Нарина и Саян в Новосибирском зоопарке повздорили. Что именно стало причиной, остается только догадываться, но потасовки попали на видео дважды.
До серьезной драки не дошло, но животные пытались укусить друг друга и громко рычали. Ссоры попали на видео постоянного гостя зоопарка Сергея Ильтякова. После второй потасовки одному из барсов пришлось слезть с возвышения и уйти подальше.
В конце апреля гости Новосибирского зоопарка смогли увидеть пингвиненка — детеныша перевели в вольер за сеткой.
Ранее НГС рассказывал, что в Новосибирском зоопарке манулу поставили две миски в вольер. В одной было молочко, а во второй — вода. Что выбрал дикий кот, можно посмотреть на видео.
Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.