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Животные Снежные барсы поссорились в Новосибирском зоопарке — видео потасовки

Снежные барсы поссорились в Новосибирском зоопарке — видео потасовки

Животные громко рычали

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Семейные разборки попали на видео

Снежные барсы Нарина и Саян в Новосибирском зоопарке повздорили. Что именно стало причиной, остается только догадываться, но потасовки попали на видео дважды.

До серьезной драки не дошло, но животные пытались укусить друг друга и громко рычали. Ссоры попали на видео постоянного гостя зоопарка Сергея Ильтякова. После второй потасовки одному из барсов пришлось слезть с возвышения и уйти подальше.

В конце апреля гости Новосибирского зоопарка смогли увидеть пингвиненка — детеныша перевели в вольер за сеткой.

Ранее НГС рассказывал, что в Новосибирском зоопарке манулу поставили две миски в вольер. В одной было молочко, а во второй — вода. Что выбрал дикий кот, можно посмотреть на видео.

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