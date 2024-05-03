Манулу поставили миску с молочком и еще одну с водой — смотрим на видео, какую выбрал дикий кот

В Новосибирском зоопарке манулу поставили две миски в вольер. В одной было молочко, а во второй — вода. Постоянный гость зоопарка Сергей Ильтяков снял на видео, какую из них выбрал дикий кот.
Сначала манул сладко потянулся, зевнул и проверил миску с молочком. По следам вокруг миски можно понять, что молочко без внимания манул тоже не оставил, но на видео выбрал воду, хотя и понюхал всё вокруг.
Смотрим очень милый, весенний ролик.
Ранее манул взобрался на тонкую ветку в Новосибирском зоопарке. Одному из выросших котят Евы стало скучно и явно захотелось приключений.