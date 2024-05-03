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Животные Манулу поставили миску с молочком и еще одну с водой — смотрим на видео, какую выбрал дикий кот

Манулу поставили миску с молочком и еще одну с водой — смотрим на видео, какую выбрал дикий кот

В Новосибирском зоопарке угостили животных

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19 комментариев
Манул выбирал тщательно

В Новосибирском зоопарке манулу поставили две миски в вольер. В одной было молочко, а во второй — вода. Постоянный гость зоопарка Сергей Ильтяков снял на видео, какую из них выбрал дикий кот.

Сначала манул сладко потянулся, зевнул и проверил миску с молочком. По следам вокруг миски можно понять, что молочко без внимания манул тоже не оставил, но на видео выбрал воду, хотя и понюхал всё вокруг.

Смотрим очень милый, весенний ролик.

Ранее манул взобрался на тонкую ветку в Новосибирском зоопарке. Одному из выросших котят Евы стало скучно и явно захотелось приключений.

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Манул Новосибирский зоопарк Зоопарк Дикий кот
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