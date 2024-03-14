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Вот это птичка! Манул стал воздушным гимнастом, вцепившись в две тонкие ветки — забавное видео

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Манул в зоопарке немного заскучал

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Манул взобрался на тонкую ветку в Новосибирском зоопарке. Одному из выросших котят Евы стало скучно и явно захотелось приключений.

Забавное видео сняла постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова.

Сначала манул балансировал на двух тонких ветках и разглядывал посетителей. У него прекрасно получалось удерживаться на них. В итоге покачивания дикому коту надоели и он спокойно и грациозно перебрался на бревно.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Анна Новикова / YouTube

Ранее манул Зеленогорск из Новосибирского зоопарка так старательно поточил коготки, что его решили снять на видео и подложить мелодию игры на фортепиано. В итоге получился очень забавный ролик.

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