Вот это птичка! Манул стал воздушным гимнастом, вцепившись в две тонкие ветки — забавное видео

Манул взобрался на тонкую ветку в Новосибирском зоопарке. Одному из выросших котят Евы стало скучно и явно захотелось приключений.
Забавное видео сняла постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова.
Сначала манул балансировал на двух тонких ветках и разглядывал посетителей. У него прекрасно получалось удерживаться на них. В итоге покачивания дикому коту надоели и он спокойно и грациозно перебрался на бревно.
Ранее манул Зеленогорск из Новосибирского зоопарка так старательно поточил коготки, что его решили снять на видео и подложить мелодию игры на фортепиано. В итоге получился очень забавный ролик.