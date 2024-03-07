Новосибирец снял, как манул «играет на пианино» — впечатляющее видео (смотреть только со звуком)

Манул Зеленогорск из Новосибирского зоопарка так старательно поточил коготки, что его решили снять на видео и подложить мелодию игры на фортепиано. В итоге получился очень забавный ролик, который опубликовали в телеграм-канале «Manulization | Манулизация».
— Пришло время увидеть вам еще один талант нашего любимого и звездного Зелечки. Дамы и господа! Маэстро Зеленогорск, — написали в телеграм-канале.
Видео назвали «Маэстро манул Зеленогорск играет на пианино!». Обязательно включите звук.
Канал ведет новосибирец Роман Паулов и его жена. Они регулярно делают видео не только про новосибирских манулов, но и про диких котов из других зоопарков.
В Новосибирском зоопарке этой весной настроения нет у енотов. Они чуть не подрались. Недоволен и манул — один из диких котов был не в духе, когда его решил снять на видео посетитель.