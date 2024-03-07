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Новосибирец снял, как манул «играет на пианино» — впечатляющее видео (смотреть только со звуком)

Зеленогорск старательно ухаживает за коготками

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Шикарный Зеленогорск даже коготки точит эффектно

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Манул Зеленогорск из Новосибирского зоопарка так старательно поточил коготки, что его решили снять на видео и подложить мелодию игры на фортепиано. В итоге получился очень забавный ролик, который опубликовали в телеграм-канале «Manulization | Манулизация».

— Пришло время увидеть вам еще один талант нашего любимого и звездного Зелечки. Дамы и господа! Маэстро Зеленогорск, — написали в телеграм-канале.

Видео назвали «Маэстро манул Зеленогорск играет на пианино!». Обязательно включите звук.

Канал ведет новосибирец Роман Паулов и его жена. Они регулярно делают видео не только про новосибирских манулов, но и про диких котов из других зоопарков.

В Новосибирском зоопарке этой весной настроения нет у енотов. Они чуть не подрались. Недоволен и манул — один из диких котов был не в духе, когда его решил снять на видео посетитель.

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МанулНовосибирский зоопаркЗоопаркЗабавное видео
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