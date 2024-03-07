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Проснулись не в духе: еноты начали лазить по сетке клетки и чуть не подрались — забавное видео

В Новосибирском зоопарке уже весна!

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За енотами очень интересно наблюдать

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Еноты в Новосибирском зоопарке явно проснулись в этом году слегка не в духе — животные чуть не подрались. Один из них за что-то разозлился на сородича.

Забавное и немного пугающее видео сняла постоянная гостья зоопарка Анна Новикова.

Еноты решили покорять вершины и лазили по прутьям и сетке клетки. Один из них внезапно начал агрессивно шипеть на сородича и пытаться укусить.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Анна Новикова / Youtube

Настроения нет не только у енота, но и у манула. Один из диких которов был не в духе, когда его решил снять на видео посетитель.

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