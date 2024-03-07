Проснулись не в духе: еноты начали лазить по сетке клетки и чуть не подрались — забавное видео

Еноты в Новосибирском зоопарке явно проснулись в этом году слегка не в духе — животные чуть не подрались. Один из них за что-то разозлился на сородича.
Забавное и немного пугающее видео сняла постоянная гостья зоопарка Анна Новикова.
Еноты решили покорять вершины и лазили по прутьям и сетке клетки. Один из них внезапно начал агрессивно шипеть на сородича и пытаться укусить.
Настроения нет не только у енота, но и у манула. Один из диких которов был не в духе, когда его решил снять на видео посетитель.