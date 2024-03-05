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Недовольный манул разозлился на посетителя — что он сделал, когда не смог его отпугнуть

Видео с грозным диким котом сняли в Новосибирском зоопарке

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Кто испортил настроение коту?

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В Новосибирском зоопарке один из манулов был не в духе, когда его решил снять на видео посетитель. Дикий кот сначала недовольно и достаточно агрессивно шипел, но должного эффекта на человека это не произвело.

Забавное видео снял постоянный гость зоопарка Сергей Ильтяков.

После того как угрожающее шипение не подействовало, манул сладко зевнул и поставил лапки на хвост. Но гнев на милость не сменил.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Сергей Ильтяков

В Новосибирском зоопарке у манулов начался брачный сезон, но пока Зеленогорску не особо везет. На свидание подруги не приходят, как бы он ни старался.

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