«Он к будке, а она не выходит»: подруги не идут на свидание к манулу Зеленогорску — видео неудачи

Забавное видео сняла постоянная гостья учреждения Анна Новикова.

— В этом году открыли дверки между вольерами Зеленогорска и Ласточки. Он к будке подходит, а она не выходит, — объяснила корреспонденту НГС Анна Новикова. — Потом бежит к клетке, где Адель. Ее зовет, она тоже не выходит.