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«Он к будке, а она не выходит»: подруги не идут на свидание к манулу Зеленогорску — видео неудачи

В Новосибирском зоопарке дикие кошечки прячутся в домиках

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У диких котов начался брачный сезон

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В Новосибирском зоопарке у манулов начался брачный сезон, но пока Зеленогорску не особо везет. На свидание подруги не приходят, как бы он не старался.

Забавное видео сняла постоянная гостья учреждения Анна Новикова.

— В этом году открыли дверки между вольерами Зеленогорска и Ласточки. Он к будке подходит, а она не выходит, — объяснила корреспонденту НГС Анна Новикова. — Потом бежит к клетке, где Адель. Ее зовет, она тоже не выходит.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Анна Новикова / YouTube

На прошлой неделе директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило раскрыл тайну манула Ночь. Его на протяжении нескольких лет называли самым возрастным манулом учреждения, в том числе и в ответах на запросы НГС, но кто же он — было непонятно.

Ранее на видео попало то, как зевает манул. Посмотрите на эти милые и соннце кадры.

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