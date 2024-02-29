«Он к будке, а она не выходит»: подруги не идут на свидание к манулу Зеленогорску — видео неудачи

В Новосибирском зоопарке у манулов начался брачный сезон, но пока Зеленогорску не особо везет. На свидание подруги не приходят, как бы он не старался.
Забавное видео сняла постоянная гостья учреждения Анна Новикова.
— В этом году открыли дверки между вольерами Зеленогорска и Ласточки. Он к будке подходит, а она не выходит, — объяснила корреспонденту НГС Анна Новикова. — Потом бежит к клетке, где Адель. Ее зовет, она тоже не выходит.
На прошлой неделе директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило раскрыл тайну манула Ночь. Его на протяжении нескольких лет называли самым возрастным манулом учреждения, в том числе и в ответах на запросы НГС, но кто же он — было непонятно.
Ранее на видео попало то, как зевает манул. Посмотрите на эти милые и соннце кадры.