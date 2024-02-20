Новосибирец снял, как зевает манул — забавное видео из зоопарка (попробуйте тоже не зевнуть)

В Новосибирском зоопарке манулы сладко зевают, пока горожане прячутся от морозов в офисах и домах. Дикие коты могут переносить морозы до -50 градусов, и все благодаря своей богатой шубке.
— Как известно, начинать день лучше всего с манула: морозное доброе утро от Снежинки! — опубликовали видео в Телеграм-канале «Manulization | Манулизация».
Посмотрите это короткое видео и попробуйте тоже не зевнуть! Напомним, что морозы продержаться в городе до конца недели.
В морозы манулы греют лапки на хвостике — посетители от такого зрелища всегда в восторге.
Ранее новосибирцам показали манулов, которых увезли в Барнаул. Дикие коты стали звездами и всеобщими любимцами.