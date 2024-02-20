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Новосибирец снял, как зевает манул — забавное видео из зоопарка (попробуйте тоже не зевнуть)

А что еще делать в такой мороз?

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Где же взять бордрости?

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В Новосибирском зоопарке манулы сладко зевают, пока горожане прячутся от морозов в офисах и домах. Дикие коты могут переносить морозы до -50 градусов, и все благодаря своей богатой шубке.

— Как известно, начинать день лучше всего с манула: морозное доброе утро от Снежинки! — опубликовали видео в Телеграм-канале «Manulization | Манулизация».

Посмотрите это короткое видео и попробуйте тоже не зевнуть! Напомним, что морозы продержаться в городе до конца недели.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «Manulization | Манулизация» / Telegram

В морозы манулы греют лапки на хвостике — посетители от такого зрелища всегда в восторге.

Ранее новосибирцам показали манулов, которых увезли в Барнаул. Дикие коты стали звездами и всеобщими любимцами.

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