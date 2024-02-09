Новосибирцам показали манулов, которых увезли в Барнаул, — смотрим на видео, что делают коты в домиках

Больше года в Барнаульском зоопарке живут манулы Чип и Пепе, которых привезли из Новосибирского зоопарка. Дикие коты стали звездами и всеобщими любимцами.
— У пушистиков всё хорошо: здоровы, любимы, аппетит хороший, гуляют в основном вечером, — сообщается в канале «Manulization | Манулизация» в Telegram.
Смотрим, чем занимается Пепе в домике.
— Пепеш, передай привет, — просит на видео одна из сотрудниц Барнаульского зоопарка, которая записала его специально для «Manulization | Манулизация».
Ближе к середине февраля у манулов начинается брачный сезон — дикие коты чаще выходят из домиков и становятся более активными.