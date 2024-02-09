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Новосибирцам показали манулов, которых увезли в Барнаул, — смотрим на видео, что делают коты в домиках

Они стали настоящими местными звездами

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Новосибирские манулы покорили Барнаул

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Больше года в Барнаульском зоопарке живут манулы Чип и Пепе, которых привезли из Новосибирского зоопарка. Дикие коты стали звездами и всеобщими любимцами.

— У пушистиков всё хорошо: здоровы, любимы, аппетит хороший, гуляют в основном вечером, — сообщается в канале «Manulization | Манулизация» в Telegram.

Смотрим, чем занимается Пепе в домике.

— Пепеш, передай привет, — просит на видео одна из сотрудниц Барнаульского зоопарка, которая записала его специально для «Manulization | Манулизация».

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Manulization | Манулизация / Telegram

Ближе к середине февраля у манулов начинается брачный сезон — дикие коты чаще выходят из домиков и становятся более активными.

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