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Манул Адель превратилась в меховой шар — забавное видео из Новосибирского зоопарка

У дикой кошки не было настроения общаться с посетителями

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Почти идеальная форма

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В Новосибирском зоопарке у манулов на днях не было настроения общаться с посетителями, поэтому гости увидели меховые шары. Так манул Адель развернулась спиной и отказывалась поворачиваться. А другой манул быстро спрятался в домике.

Забавное видео сняла постоянная посетительница Новосибирского зоопарка Анна Новикова.

— За кем она там наблюдает, — недоумевает Анна Новикова. — За птичками. Меховой шарик Адель.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Анна Новикова / YouTube

У манулов скоро начнется брачный сезон — обычно парочками диких котов начинают рассаживать с начала февраля.

Манулы — настоящие звезды Новосибирского зоопарка. Чтобы на них посмотреть, люди прилетают даже из Москвы! В 2023 году у любимцев публики произошло много интересных и захватывающих событий.

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