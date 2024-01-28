Манул Адель превратилась в меховой шар — забавное видео из Новосибирского зоопарка

В Новосибирском зоопарке у манулов на днях не было настроения общаться с посетителями, поэтому гости увидели меховые шары. Так манул Адель развернулась спиной и отказывалась поворачиваться. А другой манул быстро спрятался в домике.
Забавное видео сняла постоянная посетительница Новосибирского зоопарка Анна Новикова.
— За кем она там наблюдает, — недоумевает Анна Новикова. — За птичками. Меховой шарик Адель.
У манулов скоро начнется брачный сезон — обычно парочками диких котов начинают рассаживать с начала февраля.
Манулы — настоящие звезды Новосибирского зоопарка. Чтобы на них посмотреть, люди прилетают даже из Москвы! В 2023 году у любимцев публики произошло много интересных и захватывающих событий.