Пять котят, два скандала и большой переезд: что делали манулы в 2023 году — показываем в одном видео

Манулы — настоящие звезды Новосибирского зоопарка. Чтобы на них посмотреть, люди прилетают даже из Москвы! В 2023 году у любимцев публики произошло много интересных и захватывающих событий. Подводим итоги ушедшего года с дикими котами.
Мы подготовили для вас видео с самыми важными моментами из жизни диких котов — милыми, забавными и даже трагическими.
Февральский переезд и брачный период
В начале прошлого года в Новосибирском зоопарке начали формировать парочки, и перед брачным сезоном многие переехали по другим вольерам. Новые хоромы получил Зеленогорск — самый известный новосибирский манул.
С февраля коты пытались всеми силами заинтересовать подруг. И когда между Зеленогорском и Адель открыли проход, то настойчивость кавалера дама сначала не особо оценила. В этом году в любовных делах фаворит публики не преуспел.
А вот Ачи повезло больше. Его подруга Ева в июне обрадовала сотрудников зоопарка и всех любителей манулов.
Пять очаровательных манулят
Манулята появились на свет 29 апреля и долго не выходили из домика. Гости заметили их только в начале июня. Пять пушистых очаровательных комочков старались не отходить далеко от мамы Евы.
— Молодая самка родила пятерых котят. Это три мальчика и две девочки. Как и всегда, когда у манулов рождаются детеныши, зоопарк вводит особый режим работы с этими животными, — объясняла зоолог Юлия Коновалова, ее цитирует Telegram-канал Новосибирского зоопарка.
Всё лето новосибирцы могли следить, как растут котята. Манулятам приходилось карабкаться на выступ, чтобы добраться до своей мамы ради молочка. Они также учились охотиться, точить коготочки и есть мясо.
Переезд в другой зоопарк
В начале этого года стало известно, что в барнаульский зоопарк «Лесная сказка» отдали двух манулов — Чипа и Пепе.
— У них всё будет по высшему стандарту. Мы своих животных любим, обеспечиваем им обслуживание, питание как в мишленовском ресторане, — пообещал корреспонденту НГС директор «Лесной сказки» Сергей Писарев и свое слово сдержал.
Вольеры получились очень просторными, а киперы изо всех сил старались ради Чипа и Пепе.
— Они стараются разнообразить среду манульчиков. Новую коробку принесли. В бумажку спрятали кусочек мяса, — отметила Виктория Малышко, одна из авторов телеграм-канала «Manulization | Манулизация».
Гибель Баюна
Не обошелся 2023 год без трагедий. В Ленинградскую область в частный «Зоопарк на Лампушке» отправили одного из подросших котят Мии.
В конце сентября посетители стали сообщать, что дикий кот куда-то пропал. Вольер стоял пустым, а в учреждении отвечали, что Баюна перевезли в другое место. К поискам манула подключился даже мэр Новосибирска.
В итоге редакции НГС о том, что произошло, рассказал Вячеслав Ананских, создатель зоопарка. Баюн погиб 30 августа в ветеринарной клинике. По словам Ананских, животное пытались спасти, но он не справился с панлейкопенией («кошачья чумка»).
Слишком любопытная журналистка НГС
Этой осенью журналистка НГС Анастасия Медведева призналась, что в 2019 году гладила манула в зоопарке. Она тронула лапку манула, и дикий кот мгновенно среагировал, оцарапав палец девушки. Публикация вызвала большой общественный резонанс.
Действиями Анастасии возмутились не только в Новосибирском зоопарке, но даже в мэрии Новосибирска.
Главный редактор НГС Марина Малкова провела профилактическую беседу с Анастасией. В этом видео мы показываем, как выглядят санкции в отношении журналиста. А если серьезно, этот ролик мы сняли для того, чтобы напомнить горожанам, что общаться с дикими животными нужно на расстоянии, в зоопарке необходимо соблюдать правила безопасности, не подходить к клеткам диких животных и не игнорировать предупредительные таблички. Дикий зверь всегда опасен.
Будни манулов и опять переезд
Год был полон для манулов приятных моментов. Дикие коты купались в песочке, охотились на мух, птичек и даже посетителей! Отдыхали в гамаках и делили территорию.
Ближе к зиме дикие коты приступили к зажировке и стали получать больше еды. К зиме они подготовились отлично!
В начале декабря в Новосибирском зоопарке у манулов состоялся большой переезд. В первую очередь переехали котята манула Евы, которым в конце октября исполнилось уже полгода. Также переместили и несколько взрослых животных.
Новосибирский зоопарк совсем скоро станет формировать новые пары животных. Так что летом будем ждать еще манулят.
Манулы имеют миллионы поклонников по всему миру. Редко кто может остаться равнодушным к этим немного злым, но таким пушистым и милым хищникам. Предлагаем вам пройти этот тест, чтобы проверить свои знания или получше узнать манулов.