Пять котят, два скандала и большой переезд: что делали манулы в 2023 году — показываем в одном видео

Манулята появились на свет 29 апреля и долго не выходили из домика. Гости заметили их только в начале июня. Пять пушистых очаровательных комочков старались не отходить далеко от мамы Евы.



— Молодая самка родила пятерых котят. Это три мальчика и две девочки. Как и всегда, когда у манулов рождаются детеныши, зоопарк вводит особый режим работы с этими животными, — объясняла зоолог Юлия Коновалова, ее цитирует Telegram-канал Новосибирского зоопарка.

Всё лето новосибирцы могли следить, как растут котята. Манулятам приходилось карабкаться на выступ, чтобы добраться до своей мамы ради молочка. Они также учились охотиться, точить коготочки и есть мясо.