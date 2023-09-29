Корреспондент НГС погладила манула через клетку в Новосибирском зоопарке — какой он на ощупь и как отреагировал

Жительница Новосибирска Анастасия Медведева, которая сейчас работает корреспондентом НГС, вспомнила, как потрогала манула в Новосибирском зоопарке. Сделала она это, несмотря на предупреждающие знаки. Дикий кот мгновенно отреагировал. Чем закончился опасный эксперимент, показываем на фото.
Инцидент произошел несколько лет назад, но сибирячка помнит, какой манул на ощупь, до сих пор.
— Это было весной, пошли гулять с друзьями. Когда проходили мимо манулов, увидела, как он смотрит. У него были глаза, как у кота в мультике «Шрек», — вспоминает Анастасия Медведева, которая сейчас работает корреспондентом НГС. — У меня он вызвал доверие своим волшебным гипнотизирующим взглядом. Захотелось погладить.
Предупреждающие таблички о том, что нельзя просовывать руки в клетку, девушку не остановили.
— Дотянулась к его лапке, коснулась ее. Шерсть жестковатая, не такая, как у кота. В мгновение ока он перестал быть мягким и пушистым котиком. Резко меня царапнул и убежал. Всё было очень четко и быстро, — отметила Анастасия.
С собой у друга девушки был коньяк — им и обработали рану.
— Болело не сильно, но заживало очень долго, — отметила девушка.
Манул выглядит настолько хорошеньким, что желание его погладить возникает у многих. Делать это не стоит. Даже если он не откусит весь палец, то точно повредит руку. Об этом предупреждают не только в Новосибирском зоопарке, но и в зоопарках соседних городов, где тоже содержатся манулы.
— Только полпальчика откусит, он предпочитает больше мышей, там косточки помельче, — подчеркнул Павел Резниченко, заместитель директора Барнаульского зоопарка.
В вольер манулов в Новосибирском зоопарке поместили картонную коробку. Дикий кот остается котом, поэтому она сразу привлекла внимание.