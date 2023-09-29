Корреспондент НГС погладила манула через клетку в Новосибирском зоопарке — какой он на ощупь и как отреагировал

Инцидент произошел несколько лет назад, но сибирячка помнит, какой манул на ощупь, до сих пор.

— Это было весной, пошли гулять с друзьями. Когда проходили мимо манулов, увидела, как он смотрит. У него были глаза, как у кота в мультике «Шрек», — вспоминает Анастасия Медведева, которая сейчас работает корреспондентом НГС. — У меня он вызвал доверие своим волшебным гипнотизирующим взглядом. Захотелось погладить.