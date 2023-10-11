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«Вот, что зажировка делает с пушистыми леди»: манул Адель повисла на клетке в ожидании кипера — забавное видео

Дикая кошка бурно реагировала

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Манулы к зиме стремятся принять форму мехового шара

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Манул Адель в Новосибирском зоопарке показала чудеса акробатики, когда увидела кипера — сотрудника, ухаживающего и кормящего диких котов.

Забавное видео опубликовали в Телеграм-канале «Manulization | Манулизация».

— Зажировка! Нам всем нужна зажировка! — смеется автор видео.

Адель очень ловко прыгнула на сетку клетки и повисла на ней. А в следующее мгновение убежала.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Manulization | Манулизация

— Забавно наблюдать как летом красотка Адель вовсе не спешит на встречу с киперами и выходит из домика за своим обедом чуть ли не позже всех остальных манулов. Но осенью всё становится по-другому! Вот что зажировка делает с пушистыми леди-с! — отмечает автор видео.

На прошлой неделе в мэрии Новосибирска возмутились поступком корреспондента НГС Анастасии Медведевой, которая погладила лапку манула в зоопарке.

О поступке Анастасии стало известно в конце сентября: раскаявшись в своих действиях, наша журналистка решила предупредить горожан об опасности такого поведения. Ее печальный опыт лег в основу этой публикации, которая и вызвала реакцию у мэрии.

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