«Вот, что зажировка делает с пушистыми леди»: манул Адель повисла на клетке в ожидании кипера — забавное видео

Манул Адель в Новосибирском зоопарке показала чудеса акробатики, когда увидела кипера — сотрудника, ухаживающего и кормящего диких котов.
Забавное видео опубликовали в Телеграм-канале «Manulization | Манулизация».
— Зажировка! Нам всем нужна зажировка! — смеется автор видео.
Адель очень ловко прыгнула на сетку клетки и повисла на ней. А в следующее мгновение убежала.
— Забавно наблюдать как летом красотка Адель вовсе не спешит на встречу с киперами и выходит из домика за своим обедом чуть ли не позже всех остальных манулов. Но осенью всё становится по-другому! Вот что зажировка делает с пушистыми леди-с! — отмечает автор видео.
На прошлой неделе в мэрии Новосибирска возмутились поступком корреспондента НГС Анастасии Медведевой, которая погладила лапку манула в зоопарке.
О поступке Анастасии стало известно в конце сентября: раскаявшись в своих действиях, наша журналистка решила предупредить горожан об опасности такого поведения. Ее печальный опыт лег в основу этой публикации, которая и вызвала реакцию у мэрии.