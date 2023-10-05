Не гладь кисоньку: в мэрии Новосибирска предложили наказать журналистку НГС, которая потрогала лапку манула

Инцидент произошел несколько лет назад, но сибирячка помнит до сих пор, какой манул на ощупь и как он мгновенно дал отпор. Он серьезно поцарапал палец девушке. И на самом деле отделалась она в тот раз очень легко.



С просьбой рассказать о том, как часто посетители нарушают правила и трогают или кормят животных, редакция НГС обратилась в Новосибирский зоопарк через пресс-центр мэрии. И мы получили ответ от управления культуры мэрии города Новосибирска.