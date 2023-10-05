Не гладь кисоньку: в мэрии Новосибирска предложили наказать журналистку НГС, которая потрогала лапку манула

В мэрии Новосибирска возмутились поступком корреспондента НГС Анастасии Медведевой, которая погладила лапку манула в зоопарке.
О поступке Анастасии стало известно на прошлой неделе: раскаявшись в своих действиях, наша журналистка решила предупредить горожан об опасности такого поведения. Ее печальный опыт лег в основу этой публикации, которая и вызвала реакцию у мэрии.
Инцидент произошел несколько лет назад, но сибирячка помнит до сих пор, какой манул на ощупь и как он мгновенно дал отпор. Он серьезно поцарапал палец девушке. И на самом деле отделалась она в тот раз очень легко.
С просьбой рассказать о том, как часто посетители нарушают правила и трогают или кормят животных, редакция НГС обратилась в Новосибирский зоопарк через пресс-центр мэрии. И мы получили ответ от управления культуры мэрии города Новосибирска.
— Статистика по попыткам посетителями погладить манулов и накормить животных в Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило не ведется. Для достоверности статистики исследование нужно проводить в разную погоду, в разное время года, не менее 30 дней в году, — объяснили в мэрии.
Зоопарк предложил НГС выделить сотрудников для исследования, которые проведут дежурство у вольеров в течение всего рабочего времени. В этом случае «зоопарк готов оказать содействие в бесплатном пропуске на территорию сотрудников НГС (не более двух человек в день) по согласованному заранее графику».
От лица НГС хотим добавить, что драка за это право в редакции запланирована на понедельник. Хотя мы и опасаемся, что под строгим надзором наших сотрудников, горожане не решаться нарушать правила, и исследование будет не показательным.
По данным зоопарка за последний месяц с незначительными травмами — царапинами, небольшими укусами, не требующими специальной медицинской помощи, обратились 3 человека.
— На входе в зоопарк расположен большой плакат с правилами поведения на территории, на вольерах с животными размещены таблички, предупреждающие об опасности и запрещающие кормить животных, установлены оградительные барьеры, а опасные и особо опасные животные ограждены решетками, сплошными ограждениями, стеклом и другими современными системами безопасности. В зоопарке очень важно соблюдать правила поведения для обеспечения безопасности посетителей и животных, — напомнили в управлении.
А затем перешли непосредственно к материалу, который вызвал такой резонанс.
— Обращаем внимание, что корреспондент НГС Анастасия Медведева в статье описывает, как погладила манула, несмотря на ограждения вольера манулов барьерами и наличие запрещающих табличек, нарушив правила поведения в зоопарке. Она показала плохой пример окружающим посетителям и осветила свое нарушение в информационной статье НГС для широкой общественности, чем привлекла дополнительное внимание к своему недопустимому и опасному поведению. Просим провести разъяснительную работу с Анастасией и рассказать об этом общественности, — добавили в управлении культуры мэрии города Новосибирска.
Ситуацию со статьей и поведением корреспондента комментирует главный редактор НГС Марина Малкова:
— Уважаемое управление культуры мэрии города Новосибирска, с Анастасией Медведевой, которая погладила манула и рассказала об этом многотысячной аудитории портала НГС, конечно же, будет проведена профилактическая беседа о недопустимости такого безалаберного поведения. Мы запишем все на видео и опубликуем его. Ну а вам, со своей стороны, советуем провести такую же беседу с манулами, которые безответственно близко подходят к прутьям и опасно мило заигрывают с посетителями зоопарка, провоцируя их на совершение нарушений, — ответила Марина Малкова.
Сотрудники редакции подготовили небольшой список о чем именно должна быть беседа: манулы слишком милые, провоцируют своей привлекательностью, пушистым мехом, круглыми ушками, большими глазками.
Если говорить серьезно, то в редакции полностью согласны, что гладить и кормить животных в зоопарке недопустимо. А материал был опубликован в качестве предупреждения, как поступать ни в коем случае нельзя. И в качестве примера — что будет, если нарушить эти строгие правила.
Сегодня мэр Новосибирска пообещал, что узнает, где находится манул Баюн, который был передан в частный Ленинградский зоопарк и пропал.