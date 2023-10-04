«Узнаем о судьбе»: к поискам пропавшего манула Баюна подключился мэр Новосибирска

Мэр Новосибирска пообещал, что узнает, где находится манул Баюн, который был передан в частный Ленинградский зоопарк и пропал.
Об исчезновении одного из выросших котят новосибирского манула Мии, сообщили вчера в телеграм-канале «Manulization | Манулизация». Еще в августе этого года посетители зоопарка снимали Баюна на видео в Ленинградском зоопарке, а в сентябре он исчез.
— О конкретном случае мне не известно. Я обязательно поинтересуюсь об этом случае. Но я твердо знаю, что наш зоопарк очень внимательно следит за судьбой зверушек, которые передаются в другие зоопарки, на другие территории. Были случаи, когда передавали в зоопарке других стран. Узнаем о судьбе. Не думаю, что там трагедия какая-то. Я уверен в профессионализме наших специалистов, и что они отслеживают судьбу каждого животного, — заявил мэр Новосибирска во время пресс-конференции.
Ранее Россельхознадзор заявил, что держит на контроле ситуацию с Баюном, но никакой конкретики по его местанахождении не дали.
Редакция НГС продолжает следить за судьбой манула Баюна. Так же ни вчера, ни сегодня не поступил ответ от частного зоопарка «Шишки на Лампушке». С запросом корреспондент НГС обращалась и в ФСБ России.
На прошлой неделе жительница Новосибирска Анастасия Медведева, которая сейчас работает корреспондентом НГС, вспомнила, как потрогала манула в Новосибирском зоопарке.