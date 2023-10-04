«Узнаем о судьбе»: к поискам пропавшего манула Баюна подключился мэр Новосибирска

— О конкретном случае мне не известно. Я обязательно поинтересуюсь об этом случае. Но я твердо знаю, что наш зоопарк очень внимательно следит за судьбой зверушек, которые передаются в другие зоопарки, на другие территории. Были случаи, когда передавали в зоопарке других стран. Узнаем о судьбе. Не думаю, что там трагедия какая-то. Я уверен в профессионализме наших специалистов, и что они отслеживают судьбу каждого животного, — заявил мэр Новосибирска во время пресс-конференции.