Смотрят на иностранцев как на зверушек, но хорошо платят: модель из России устроилась на работу в Китае — ее впечатления

Китай оказался очень противоречивым, но смог влюбить в себя Источник: Дмитрий Гладышев / Городские порталы











Елизавете из Тюмени 23 года, она работает моделью. Летала на съемки в разные страны: Корею, Малайзию, Таиланд, Италию и Китай. В последней стране была больше всего раз — посмотрела Шанхай, Шэньчжэнь, Нинбо и Нанкин, а сейчас полетела в Гуанчжоу. Разумеется, тоже не как турист, а чтобы заработать.

Наши коллеги из 72.RU попросили девушку рассказать, как живут китайцы, сколько там стоят продукты и жилье. Далее — ее рассказ.

Елизавета В.

Как попасть в Китай в 2024 году

Улетела я по рабочей визе. Она делается за три дня, но у меня возникли трудности, и поэтому пришлось подождать — ничего страшного, всё решаемо. Стоит виза от 7000 рублей.

В некоторых случаях можно воспользоваться услугами агента, который всё сделает за вас, но в первый раз точно надо будет прийти самому, чтобы сдать биометрию. Это такое нововведение, недавно появилось.

По сравнению с прошлыми годами мало что изменилось, единственное — Китай перешел на оплату по телефону. Почти никто уже не пользуется купюрами: если расплатишься, то сдача вряд ли найдется. И, конечно, поднялись цены на авиаперелеты. В остальном стало даже в чём-то проще — появилось очень много приложений, которые тебе помогают.

Работа

Работа разная: каталоги, эдиториалы (разновидность модной фотосессии. — Прим. ред.), журналы, рекламные видео. В основном это съемки для брендов одежды. Иногда бывают фотосессии для телефонов или другой продукции. Русские модели здесь всегда востребованы и будут востребованы. Это неизменно.

Китайскую продукцию нужно продавать на маркеты разных стран, поэтому здесь нужны европейские и русские девчонки. Раньше был ажиотаж на светленьких девушек, блондинок. Но сейчас всё у нас смещается в сторону инклюзивности, когда очень много разных типажей и фигур.

Елизавета отправилась в Гуанчжоу в ноябре Источник: личный архив героини

Например, в Гуанчжоу есть Shein — огромный конгломерат с разной одеждой. Там появились пухленькие девчонки, и они замечательно работают. Здорово, что появилась такая возможность и у них быть моделями.

Заработать за одну поездку можно по-разному: это даже не столько от тебя зависит, а от сезона, количества съемок. Можно уехать ни с чем, а можно и 20 тысяч долларов увезти. В любом случае у модели есть гарантия, что она получит какую-то сумму.

Цены в Китае

Моделям выдают от агентства 500 юаней в неделю — это около 9000 рублей. В целом этого хватает, но если учитывать транспортные расходы, не всегда получается уложиться.

Аренда жилья в Китае начинается от 30 тысяч рублей. Оплата воды, света, электричества — примерно 1500–3000 рублей. Продукты, если брать обычный набор из курицы, овощей и круп, тоже выходят примерно в 1500 рублей за поход в магазин. Если закупаться на рынках, можно и сэкономить.

В городе много работы, и китайцы здесь живут неплохо Источник: личный архив героини

Гуанчжоу — промышленный город, тут очень много работы и денег. Китайцы здесь не бедствуют. В районе, где я живу, китайцы скорее даже богатые.

Китайская кухня — вкусная!

Больше всего в Китае я люблю их улицы с прекрасными домами. Здесь всё очень ухоженное. Даже когда едешь по магистралям, везде видишь цветы, деревья на тротуарах.

Это очень важно — и страна жаркая, и загрязнение воздуха действительно бывает. Иногда смотришь прогноз погоды, а там объявление, что воздух сегодня грязный, надо надеть маску. Но это не так страшно — в Пекине или Шанхае с этим похуже.

Кухня мне тут очень нравится! Она совершенно не похожа на нашу, и многим может показаться отвратительной или острой, но я хочу встать на защиту китайской еды. Да, тут и правда едят лягушек, мышей или еще что-то, но это всё не на постоянной основе, просто экзотика — как коньяк со змеей, например.

Можно найти и привычную еду, не острую. К тому же это не такая острота, которая сжигает горло. Она здесь многоуровневая, более яркая, с интересными специями. И лучше риса, чем в Азии, вы не попробуете нигде. Мое любимое блюдо — китайские баклажаны.

А еще я бы посоветовала отправиться за город: посмотреть чайные плантации, сходить в горы. Природа Китая безумно красивая и очень разная: здесь есть и моря, и горы, и леса.

Чаще всего китайцы говорят только на своем языке. Ты можешь знать английский очень хорошо, но нужно сломать язык, чтобы что-то объяснить в магазине. Среди молодежи ситуация получше, но даже у нас в агентстве большинство не говорит по-английски. Мы общаемся либо через приложение, либо говорим очень просто.

Китай — страна противоречий

Китайцы очень громкие и шумные. На первый взгляд это будет казаться дикостью. Но потом привыкаешь, потому что в этом нет ничего такого. Думаю, мы для иностранцев тоже можем показаться шумными и громкими. Ну и все истории про отрыжку на людях — тоже правда. Для них это естественно, так что не удивляйтесь.

Так выглядят китайские улицы Источник: личный архив героини

Есть еще одна забавная черта у китайцев — воспринимать иностранцев как зверушек. Тыкают пальцами, могут подойти и сфотографировать, потрогать. Особенно часто это встречается у старшего поколения, молодежь в этом смысле более воспитанная и так уже не делает. Это сильно зависит и от провинции. В Шанхае — мегаполисе с бизнес-работяжками — такого не будет. Они более европеизированные.

Неприятные моменты есть. Наверное, присутствует лицемерие, когда китайцы улыбаются в лицо, а за спиной можно услышать много плохого о себе. Особенно когда работаешь в сфере моделинга.

Тем не менее Китай я люблю очень нежной любовью. Страна отличается от России, но в менталитете есть что-то общее. Например, это какая-то семейная история с почитанием старших и так далее. И Китай тоже огромный и очень красивый, с уникальной культурой.

Статуя Будды в Китае Источник: личный архив героини

Я заметила забавное противоречие: Китай построен на коммунизме, но живет полностью по капиталистическим законам. Все здесь стремятся к тому, чтобы больше заработать. Продавать, продавать и только продавать. Поэтому очень развит сервис: доставки, покупки, маркетплейсы — всё это удобно делать через тот же WeChat (китайская социальная сеть. — Прим. ред.).

Хотела бы остаться

Я приехала в ноябре и буду здесь до января. Скажу честно, я бы тут осталась жить, уже даже начала учить китайский. Здесь хорошо работать, это, на мой взгляд, лучшее место для иностранца из России.

Я бы тоже хотела бы здесь работать. Правда, не как модель: здесь пользуются спросом преподаватели языка, поэтому я бы попробовала себя в качестве педагога.

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