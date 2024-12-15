И коктейль сообразят, и по душам побеседуют. Как бабушки и дедушки поработали у Абрамовича и пришли в бары — четыре истории

Рассказываем о том, как живут хостес из тюменских баров Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Эти бабушки не промах. Одна работала в гостинице олигарха Романа Абрамовича, другая позволяет себе отдыхать по несколько месяцев в другом городе. Дедушки не менее интересные. Два Николая. Один освоил несколько профессий, другой 36 лет проработал на Севере. Все четверо наших героев теперь — хостес в тюменских барах. Бронируют столики, делают коктейли, поздравляют посетителей с днем рождения. 72.RU рассказывает их истории.

Улыбчивые, отзывчивые бабушки и дедушки дарят гостям хорошее настроение, с ними можно поговорить по душам. По словам самих хостес, посетители на них реагируют позитивно, относятся с теплотой и уважением.

Рассказываем о необычных хостес — кем они работали Источник: Александра Тонку / Городские порталы

Бабушка Люда

Людмила — очень жизнерадостный человек Источник: Ирина Шарова / 72.RU











— Я много работаю с молодыми. Поэтому и не чувствую свой возраст, — рассказывает Людмила Калашникова.

Гостей она всегда встречает с улыбкой. В свои 70 совсем не выглядит «бабушкой». Да и никто из гостей, по ее словам, никогда не может угадать ее возраст.

Людмила родилась в Ялуторовске. Отучилась в школе, поступила в педагогический институт на заочное отделение. Пока была студенткой, подрабатывала в сельской школе.

— Это была веселая жизнь. Ставила спектакли в сельском клубе, работала диктором на местном радио. Но преподавателем так и не стала. У меня было мощное сопротивление учению марксизма-ленинизма, — вспоминает Людмила.

Она освоила другую профессию. В советское время работала картографом. После развала страны эта профессия была не востребована: много строек встало. Не заладилась и личная жизнь в тот момент. Людмила развелась с мужем и уехала на Север, в Ноябрьск.

Хостес встречает клиентов и разговаривает с ними, а еще бронирует столы Источник: Ирина Шарова / 72.RU











— Тогда была еще молодая, думала, что по поводу развода надо пострадать. А пострадать и подальше от мужа можно (улыбается). На Севере вышла замуж второй раз, так скажем, за коллегу, — продолжает Людмила.

В Ноябрьске она попала в гостиничный бизнес. После того как немного поработала, получила приглашение в место, которое скрыто от посторонних глаз. Случайного прохожего туда не пустили бы.

— Это была интересная работа. Гостиница так называемая, для переговоров. Она принадлежала Роману Абрамовичу. В России их было всего три, — рассказывает Людмила.

Она попала туда в составе компании, которая оказывала услуги по уборке, предоставляла поваров и горничных. По словам Людмилы, собеседование с ней проводила родственница Романа Абрамовича. «Бабушка» считает, что только благодаря ее прошлому ее взяли работать на закрытой территории. У Людмилы, когда она трудилась картографом, был почти генеральский доступ к государственной тайне.

— А это значило, что меня неоднократно проверяли ФСБ. Я, так сказать, была под их кураторством. Инцидентов не было. Поэтому умею тайны хранить, — улыбаясь, говорит Людмила.

В Ноябрьск прилетали известные на всю страну личности, власть имущие и звезды эстрады первой величины. Все останавливались именно в этой гостинице.

— В России в те времена только зарождалась европейская кухня. Нас учили правильной подаче, поваров — приготовлению блюд. Приезжает генерал КГБ, не буду называть его фамилию. Он любил сосиски «Кроха», маленькие такие. Ему не надо было особенную подачу — просто приготовить. Да и в общении он был простой и доброжелательный. Вообще, многие власть имущие, кто прилетал, говорили: «Нам бы кусочек бородинского хлеба, сала да горчицы», — рассказывает Людмила.

Людмила встречает гостей и общается с ними Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Из звезд самое большое впечатление произвел на Людмилу Борис Моисеев.

— Я его сильно зауважала. Знаете, он был такой порядочный, отзывчивый, человечный, мог запросто пообщаться. Да и вообще, мне везло: все звезды эстрады были нормальными. Никто себя плохо не вел, — говорит Людмила.

В нулевые гостиницу передали другому хозяину. Еще немного потрудившись там, «бабушка» вернулась в Тюмень и вышла на пенсию. Но стало скучно — и устроилась в клининговую компанию. Больше 10 лет проработала в одном из заведений общепита, обрела новых друзей, преимущественно тех, кто младше.

— Общение с молодыми людьми — это такая хорошая жизненная подпитка, они сильно заряжают жизненной энергией. Много среди них творческих, которые пишут стихи, рисуют, в общем, интересные, от них много чего можно узнать. Ну и я стараюсь не отставать, — рассказывает она.

Дочь Людмилы умерла девять лет назад в достаточно молодом возрасте, не оставив внуков. Но наша героиня до сих пор общается с ее знакомыми, дружит с ними.

— Я была на Алтае, мы решили сходить к местному шаману. Все идут с какими-то проблемами. А я сижу и думаю: «А у меня чего? Всё, что было плохое в жизни, уже случилось. Всё остальное на этом фоне — ерунда». Зашла к нему, и просто поболтали. Это был очень интересный разговор, — делится воспоминаниями Людмила.

Она очень активный человек. Всегда, когда у нее выходные, придумывает себе дела, любит ходить пешком по городу.

— В первый выходной никуда идти не хочется. Тут ловила себя на мысли, что мне нужна мотивация, чтобы выйти из дома. Сходить за хлебом смысла нет, у меня в доме 4–5 магазинов. Поэтому всегда говорю друзьям: «Приглашайте меня. Только встреча будет там, куда подальше идти», — улыбается Людмила.

Бабушка Наталья

Наталья долгое время работала библиотекарем Источник: Ирина Шарова / 72.RU











О семье и в целом о личной жизни Наталья Платонова рассказывает неохотно. Все ее родственники живут в другом городе, и она к ним периодически ездит. Или же они собираются вместе и отправляются в какой-нибудь российский город.

— Я окончила институт культуры. По распределению попала в Тюмень. Вообще, у меня только одна запись в трудовой книжке: я работала в профсоюзной библиотеке. Потом, когда она закрылась, перешла в другую, — рассказывает Наталья.

На выбор профессии повлияли родители.

— Мои родственники работали учителями. Мама преподавала русский язык, сестра — математику. Знаете, мы — гуманитарии. Да и я всегда любила читать, — говорит она.

Наталья дружелюбна с гостями Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Наталья любит путешествовать. Может взять и уехать на длительное время, провести его с родственниками.

— Началось всё со стройотрядов. Нам тогда давали путевки, я объездила все Дунайские страны. Когда начала работать в библиотеке, то, конечно, материальное положение уже не позволяло что-то подобное посещать, — рассказывает Наталья.

Хотя по России Наталья поездила прилично. Во время работы в библиотеке всегда старалась выбираться в командировки, на выездные совещания и семинары.

Больше всего понравилось в Крыму.

— Есть такое место, которое не назову, оно совсем не туристическое. Находится между Ялтой и Форосом (город и поселок на полуострове Крым. — Прим. ред.). По вечерам мы всей семьей выбирались в Ялту. Не знаю, но там такое место силы, мне там очень нравится, — отмечает Наталья.

Наталья любит читать и до сих покупает книги Источник: Ирина Шарова / 72.RU











На пенсию Наталья вышла в 2017 году, но не скучала.

— Знаете, мне одной не скучно. Я всегда могу найти себе занятия. Например, начала собирать пазлы. Это интересно, развивает память. Мне кажется, что у меня даже стало лучше зрение, я начала различать оттенки цветов. Позже хочу купить и собирать картины по номерам, — рассказывает Наталья.

К новой работе было не сложно привыкнуть. Всю жизнь Наталья работала с людьми, общалась с ними.

— На работу пришла, увидев объявление в интернете. Причин было две. Первая — материальная. Вторая — очень нужно было общение. После ковида стала реже встречаться с друзьями. Кто-то на улицу боялся выходить, кто-то ушел из-за болезни. А поговорить хочется, — рассказывает она.

Наталья не забывает и отдыхать. Она может уехать на несколько месяцев. Но всегда возвращается и выходит на работу.

— Вся моя семья в Орле. Некоторое время назад они жили в Белоруссии, там было выгоднее работать. Но вернулись в Россию. Жить к ним я не поеду. Отдыхаю с ними, но мой дом тут, — заключает Наталья.

Дед Николай

Николай сменил много профессий. Теперь он «дед» Источник: Ирина Шарова / 72.RU











— Да я, честно говоря, свободный, не в отношениях. Как-то уж получилось, жизнь так сложилась, — немного смущаясь, говорит взрослый мужчина в фартуке ржавого цвета.

Николай трудился в разных сферах. После школы поступил в профтехучилище на специальность «токарь». Поработал два года, таковы были условия в Советском Союзе. Как он признается, не очень понравилось.

— Пошел на переподготовку. Отучился на курсах, стал водителем троллейбуса. Потом был проводником на почтовом поезде, — вспоминает Николай.

Долгое время жил в Удмуртии, в Ижевске. Потом переехал в Тюмень, там живет около 10 лет. По словам Николая, захотелось «просто поменять обстановку». На новом месте он освоил несколько профессий.

— Был дворником. Потом устроился охранником на топливную базу в РЖД. Такое место, которое не предполагает общение с людьми, — рассказывает Николай.

В интернете наткнулся на объявление, в котором требовался на работу «дедушка». Решил снова кардинально поменять жизнь, попробовать что-то новенькое и пришел устраиваться в бар. И здесь ему очень нравится.

— Сначала было сложновато. Сейчас привык, нравится общаться с людьми. Реагируют на меня в основном позитивно. Желают добра, удачи, что всегда приятно слышать, — рассказывает Николай.

Еще один дед Николай

Николай и в жизни счастливый дедушка: у него четыре внука Источник: Ирина Шарова / 72.RU











— Что значит «нет настроения»? Оно всегда должно быть. Порог переступил, забыл все проблемы. У меня всегда оно есть, я позитивный человек по жизни, — рассказывает дедушка Николай Буланович.

Он родился в Северном Казахстане, долгое время жил в сельской местности. По первому образованию он ветеринарный врач.

— Работал ветеринаром перед армией, ушел служить в 1973 году. Вернулся обратно, год проработал по специальности. Решил перебираться на север Тюменской области. Там эта профессия была не востребована, поэтому пошел работать в транспортную сферу, — вспоминает Николай.

Предприятие занималось обслуживанием нефтяных компаний. Он все время общался с людьми, был на ногах. Сидячая работа, признается Николай, не для него.

— Я никогда не мог сидеть на работе, в кабинете. Пять раз всё предприятие оббегу за день. Со всеми пообщаюсь, узнаю где, как и что, — вспоминает Николай.

На Севере случилось и счастливое событие: у Николая родилась дочь, а позже — и сын.

— Самое счастливое событие, думаю, когда у меня на свет появилась дочь. Я хорошо помню этот момент. Незабываемое ощущение. Потом появились внуки, а они ближе, чем дети (смеется). Старшему уже 20-й год, на втором курсе учится. Другому — 15, третьему — 8, они школьники. Вот внучка последняя, ей пять. Так что я не фальшивый дед, — говорит Николай.

Отработав 36 лет в Нефтеюганске, Николай переехал в Тюмень. По его словам, работать он больше не хотел. Но отдохнуть не получилось.

— Заезжаю на автомойку, а там наш земляк организовал шиномонтаж. Подходит ко мне и говорит: «Давай, помогай, Николай Владимирович». И там я еще девять лет отработал администратором. Потом сворачивается у него бизнес. Осень 2020-го, потом зима, а там лето — я по грибы хожу, с внуками вожусь. И опять думаю: «А чем мне заняться?» Нашел объявление «Нужен дед». Пришел чисто по приколу и остался, — рассказывает Николай.

Главная мотивация у Николая — не деньги. У него неплохая северная пенсия, хватает на то, чтобы закрыть потребности.

— Мне 1 января будет уже 70 лет. Супруга говорит: «Может, хватит, дедушка, работать?» А я не могу на месте сидеть, мне движение нужно, с людьми общаться, — говорит Николай.