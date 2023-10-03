Где Баюн? Что ответили в Россельхознадзоре на вопросы о пропаже новосибирского манула из частного зоопарка

Россельхознадзор заявил, что держит на контроле ситуацию с пропажей манула Баюна из частного зоопарка в Ленинградской области.
Об исчезновении одного из выросших котят новосибирского манула Мии, сообщили вчера в телеграм-канале «Manulization | Манулизация». Еще в августе этого года посетители зоопарка снимали Баюна на видео в Ленинградском зоопарке, а в сентябре он исчез.
— Управлению известно о ситуации, изложенной в вашем запросе. Ведомство держит вопрос на контроле. В настоящее время происходят процедурные согласования дальнейших действий, — ответили на запрос корреспондента НГС в Северо-Западном межрегиональном Управлении Россельхознадзора.
Редакция НГС продолжает следить за судьбой манула Баюна. Так же ни вчера, ни сегодня не поступил внятный ответ от частного зоопарка «Шишки на Лампушке». С запросом корреспондент НГС обращалась и в ФСБ России.
На прошлой неделе жительница Новосибирска Анастасия Медведева, которая сейчас работает корреспондентом НГС, вспомнила, как потрогала манула в Новосибирском зоопарке.