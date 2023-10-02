«Не отвечают нам»: посетители заявили, что в частном зоопарке под Санкт-Петербургом пропал манул из Новосибирска

Еще в августе этого года посетители зоопарка снимали Баюна на видео в Ленинградском зоопарке

— Две недели назад нам стало известно о том, что Баюна в зоопарке «На Лампушке» больше нет. Этот факт также подтвердили наши друзья, которые были в зоопарке в прошлые выходные, — объяснил ситуацию новосибирец Роман Паулов, автор телеграм-канала «Manulization | Манулизация».