«Не отвечают нам»: посетители заявили, что в частном зоопарке под Санкт-Петербургом пропал манул из Новосибирска

Посетители частного зоопарка в Ленинградской области заметили, что из экспозиции пропал манул Баюн, которого некоторое время назад привезли из Новосибирска. Об исчезновении одного из выросших котят новосибирского манула Мии, сообщили в телеграм-канале «Manulization | Манулизация».
Еще в августе этого года посетители зоопарка снимали Баюна на видео в Ленинградском зоопарке
— Две недели назад нам стало известно о том, что Баюна в зоопарке «На Лампушке» больше нет. Этот факт также подтвердили наши друзья, которые были в зоопарке в прошлые выходные, — объяснил ситуацию новосибирец Роман Паулов, автор телеграм-канала «Manulization | Манулизация».
В самом зоопарке на вопросы одного из посетителей ответили, что Баюн переехал в другой зоопарк (скриншот имеется в распоряжении редакции). С 18 сентября активистам не удается выяснить, куда именно было перевезено краснокнижное животное.
— На просьбы уточнить в какой именно, они не отвечают. А сейчас вообще перестали выходить с нами на связь. За всё это время мы также не нашли никакой информации в СМИ о том, что в какой-либо зоопарк приехал новый манул, — отметил Роман Паулов.
Корреспонденту НГС он объяснил, что держал связь с зоопарком с момента переезда и даже помогал делать голосование на выбор имени.
Журналист позвонила на три номера указанных на сайте частного зоопарка «Шишки на Лампушке». На одном никто не взял трубку. На втором сотрудник ответил, что корреспондент отвлекает его и он не знает к кому обратиться с вопросом о мануле. На третьем девушка ответила, что ничего не знает о пропаже манула. Она взяла телефон корреспондента и пообещала, что руководство перезвонит. На момент публикации звонок не поступил.
Последний раз зоопарк выкладывал видео с Баюном 27 августа в своей группе во «ВКонтакте», а пост о выборе имени был опубликован 5 августа.
Редакция НГС обратилась с письменным официальным запросом в зоопарк, Россельхознадзор и ФСБ, так как манул внесен не только в Красную книгу России, но и в международную.
На прошлой неделе жительница Новосибирска Анастасия Медведева, которая сейчас работает корреспондентом НГС, вспомнила, как потрогала манула в Новосибирском зоопарке.