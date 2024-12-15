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Он и она Любит — не любит: как без слов понять чувства партнёра — психолог ответила на самые популярные вопросы об отношениях

Любит — не любит: как без слов понять чувства партнёра — психолог ответила на самые популярные вопросы об отношениях

Иногда лучше сразу распознать, кто перед вами, чтобы избежать неприятных сюрпризов

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Если мужчина постоянно отвлекается на телефон, это может указывать на то, что спутница ему не очень интересна

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Люди порой идеализируют романтические отношения, особенно на этапе влюбленности. Иногда красные флаги кажутся проявлением заботы и внимания, а холодность потенциального партнера — стеснительностью, которая мешает ему завязать разговор. Чтобы найти ответы на самые популярные вопросы об отношениях, НГС поговорил с психологом Амалей Асатурян. Рассказываем, на что нужно обращать внимание на первых этапах отношений, чтобы в будущем не пожалеть о своем выборе.

Как женщине понять, что она нравится мужчине

Есть несколько невербальных признаков, которые могут говорить о том, что женщина нравится мужчине. На это указывает поза тела, мимика, тон голоса, прикосновения.

— Корпус тела он направляет к женщине, сокращает дистанцию с ней. Если мужчина отдаляется или увеличивает дистанцию, это указывает на то, что такой заинтересованности нет. Так скажем, проверяет, насколько женщина ему симпатична, — назвала основные признаки Амаля Асатурян.

Амаля Асатурян — клинический психолог, семейный психотерапевт, руководитель комплексного центра психологической помощи, центров по работе с зависимостями и созависимостями, супервизор для психологов.

При симпатии мужчина улыбается, когда смотрит на женщину, старается лучше рассмотреть. Может невзначай касаться ее одежды, волос или рук.

— Принимает позу подстройки, то есть похожую на позу женщины, — рассказала НГС психолог. — Может дрожать голос от стеснения или волнения, тело может ужиматься, потому что он чувствует себя дискомфортно, хочет произвести на женщину лучшее впечатление. И по нему видно, что стесняется: голова вжимается в плечи, руки по швам, поза в целом более скованная.

В период влюбленности не стоит терять бдительность

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Заинтересованный мужчина во время разговора внимательно слушает женщину, уточняет, задает вопросы. Также в диалогах он будет подчеркивать плюсы женщины, говорить, что ему в ней нравится, делать комплименты.

— Главное — заинтересованность женщиной, ее жизнью, работой, графиком. Тем, что ей нравится, а что — нет. Также мужчина может рассказывать о своих планах, о том, что ему важно в жизни, в людях. Тем самым он тоже выражают симпатию, — отмечает Амаля Асатурян.

И, хоть это и стало неким романтическим стереотипом, если мужчина во время прогулок обращает внимание спутницы на красивое небо, Луну и звезды, то это тоже один из способов выражения его симпатии. Потому что так он показывает что-то красивое, что может понравиться женщине.

Красные флаги

Иногда поведение мужчины, которое насторожило бы при обычных обстоятельствах, кажется уместным в период влюбленности. Но на самом деле считывать это как интерес и заботу точно не нужно.

— Не стоит воспринимать как показатель симпатии игру в «холодно-горячо». Когда он звонит, пишет, и внезапно исчезает. Потом снова пишет, как ни в чем не бывало, и говорит, например: «Я без тебя не мог, думал о тебе». То есть непонятные, с учетом степени знакомства, вещи, — подчеркивает Амаля Асатурян.

Если потенциальный партнер начинает контролировать женщину, диктовать, что надеть, как выглядеть, как краситься, с кем дружить, а с кем — нет, каким хобби заниматься — это вовсе не признак проявления интереса или влюбленности. Нужно в самом начале задуматься, подходит ли женщине такой партнер.

— Симпатия — это всегда поддержка, подчеркивание плюсов, то, что приятно и радостно. А если что-то внутренне вызывает дискомфорт, это значит, что для вас это не проявление симпатии, — обращает внимание психолог. — Например, мужчина говорит, что, проявляя контроль, переживает за вас. И женщина может подумать, что это правда так, и позволить ему это. А на самом деле ей самой будет дискомфортно.

Обесценивание и негативная критика — еще две вещи, которые не стоит романтизировать.

Симпатия выражается в поддержке, а не в негативе

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Стоит отметить и то, что многие женщины хотят построить крепкие и долгосрочные отношения. При этом у потенциального или нынешнего партнера может быть другая цель — хорошо провести время, не строя долгосрочных планов. Такого мужчину выдает то, что он не проявляет истинный интерес к жизни спутницы и не стремится вникнуть в ее увлечения, мечты и амбиции.

— В таком случае мужчина не делится информацией о своей жизни, не помнит о том, что женщина ему говорила. Не задает вопросы, не слушает внимательно, не оказывает поддержку. Не планирует время вместе, не тратит деньги на спутницу, не помогает ей, — перечислила «тревожные звоночки» эксперт.

На несерьезность указывает и то, что мужчина не знакомит со своими с друзьями, не выполняет обещания, не говорит о себе открыто, через несколько месяцев не инициирует разговоры о будущем. Часто мужчины, не настроенные на брак, не обсуждают планы и цели, не стремятся к росту и развитию отношений. Порой они бывают холодны и отказываются от встреч.

Как понять, что мужчина женат

К сожалению, некоторых мужчин от поиска спутницы не останавливает даже официальный брак. Кто-то честно и сразу говорит потенциальной партнерше, что женат, а другие всеми силами это скрывают. Если на ранних этапах женщина не узнает о статусе мужчины, то может попасть в любовный треугольник против своего желания.

Несколько признаков могут указывать на то, что мужчина состоит в браке, но пытается это скрыть.

  • Он переворачивает телефон во время свиданий.

  • Выходит на связь в определенное время.

  • Не всегда отвечает на звонки и смс.

  • Просит звонить или писать в определенное время.

  • Отвечает на вопросы не сразу, а с паузами, или вовсе уклоняется от ответа.

  • Не знакомит с друзьями, родственниками, не приглашает в гости.

— При этом человек может постоянно переписываться с вами, но живое присутствие в вашей жизни — только отрывками, — отметила психолог.

Как понять, что тебя не любят

Иногда женщины ошибочно делают выводы о том, что мужчина в них влюблен. Нежелание встречаться они путают со скромностью и нерешительностью. Некоторые могут сами придумывать причины, по которым объект влюбленности не идет на контакт. А иногда женщины не замечают, что отношения себя изжили, и партнер больше не чувствует любви. На это могут указывать следующие признаки:

  • Холодность в отношениях

  • Отсутствие времени вместе и включенности в общение.

  • Есть только формальные моменты, просто выполнение обязанностей.

  • Претензии.

  • Секс становится реже или, наоборот, чаще, чем обычно.

  • То, что было в отношениях раньше, сейчас отсутствует.

Одна из категорий мужчин, которых лучше вычислить на первых свиданиях — бабники. Они могут многое обещать и производить прекрасное впечатление, но на самом деле просто пускать пыль в глаза. Психологи объяснили, что выдает ловеласов, и могут ли такие партнеры изменить свое отношение к женщинам.

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Комментарии
16
Гость
27 минут
Так и представляю: мужчина дрожит, заикается, руки по швам и голову втягивает в плечи - значит любит! :)
Голая правда
22 минуты
Ну, когда на фото борода - то тут все понятно. Какие тут могут быть отношения.
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