Ревнуют и осыпают комплиментами: как вычислить бабника и не попасться в его сети — объясняют психотерапевты

Некоторые мужчины не могут отказаться от женского внимания Источник: Юрий Орлов / Сеть гороских порталов











Желание встретить надежного и ответственного партнера, чтобы создать семью, есть у многих женщин. В свою очередь, мужчины могут пользоваться этим, пытаться скрыть свою склонность к походам налево и нежелание долгих отношений. Поэтому девушки ищут способы вычислить потенциального бабника еще на этапе знакомства, чтобы в будущем не разочароваться. НГС поговорил с психотерапевтами, чтобы выяснить, какие признаки выдают мужчину, склонного распылять свое внимание сразу на нескольких женщин. А сибирячки назвали «красные флажки», по которым вычисляют бабников, и мы разобрали их с экспертом. Подробности — в материале НГС.

Почему люди изменяют

Психолог Инга Игнатения объяснила, что по классификации американского семейного психотерапевта Скота Вулли существует шесть видов измен. Первая — романтическая, которая обычно происходит в командировке, на курорте, в отпуске, когда человека захватывают романтические чувства. Вторая измена — протестная: ее используют как оружие мести за обиды от партнера, реальные или мнимые. Третий вид измен направлен на то, чтобы привлечь внимание жены — так мужчина пытается показать, что нравится другим женщинам. Психолог объясняет, что это своего рода манипуляция.



Инга Игнатеня, психолог, семейный психотерапевт — член ОППЛ (Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической Лиги), преподаватель психологии ГУ («Гуманитарный Университет», Екатеринбург).

В редком случае мужчина решается на измену, чтобы закончить отношения. Еще одна разновидность измен встречается тогда, когда партнер боится одиночества и хочет подстраховаться на случай расставания. Другой тип измены — сексуальная зависимость. За счет нее, как и при других зависимостях, люди пытаются заглушить тревогу, переживания и негативные эмоции.



Как распознать бабника на первом этапе

Как объясняет новосибирский психотерапевт Игорь Лях, в первую очередь нужно обращать внимание на то, где женщина знакомится с мужчиной. Например, если это происходит в каких-то клубах или на вечеринках, где поощряется ненормативное социальное поведение, то нужно учесть, что и концентрация ненадежных мужчин там будет высокая. А вот если потенциальный партнер — сосед или коллега, то ему уже будет сложнее скрыть свои темные стороны. Сделать то же самое в соцсетях гораздо проще.

Игорь Лях — врач-психотерапевт единого реестра психотерапевтов Европы. Член Европейской конфедерации психоаналитической психотерапии, член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, член Ассоциации супервизоров и консультантов, преподаватель Новосибирского государственного медицинского университета.



— Имеет значение то, как, собственно, формируется поведение мужчины. Однозначных признаков того, что мужчина бабник, нет. Есть те, кто гордится своим имиджем и сразу сообщают о своих намерениях, но таких мы в расчет не берем, — отмечает Игорь Лях.

По его словам, первый относительно явный признак — фиксация мужчины только на сексуальных отношениях. Второй — нечеткий контакт, при котором мужчина быстро переключается при общении с партнершей, отвлекается, показывает недостаточную заинтересованность, особенно после того, как добьется своей цели.



— И в последнее время, как правило, мужчины об этом сообщают. Рассказывают о своих прошлых отношениях, и становится понятно, что в их системе ценностей честность, порядочность и верность не имеют большого значения, — говорит Игорь Лях. — К тому же, о склонностях мужчин к изменам могут рассказать общие знакомые или его окружение.

Найти свою любовь порой непросто Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Психолог Инга Игнатения подчеркивает, что с самого начала отношений следует быть очень внимательной и осознанной и держать ухо востро.



— Можно прямо спросить в самом начале отношений, склонен ли мужчина к изменам, насколько он считает верность ценностью в отношениях, какие есть приоритеты в жизни, важны ли стабильные отношения и брак. А потом слушать его слова, наблюдая за выражением лица, интонацией, реакцией тела. Потому что вопрос прямой, где-то даже провокационный, и человек не сможет проконтролировать все свои реакции на него, так или иначе себя выдаст, — подчеркивает психолог.



В такой ситуации помогут интуиция и наблюдательность. Кроме этого, важно отмечать, насколько человек может контролировать свои эмоции — это называется уровнем дифференциации «Я». Чем он ниже, тем легче интеллект мужчины и его мыслительные процессы попадают под власть эмоций. Если он легко поддается своим желаниям, то, скорее всего, он будет склонен к изменам.

При знакомстве с потенциальным партнером стоит не поддаваться иллюзиям и трезво оценивать кандидата Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Психолог советует обратить внимание на то, как мужчина ведет себя с официантами, горничными или таксистами — на них он может срываться, в общении не контролировать свои эмоции. Следующий «красный флаг» — вранье, пусть и в мелочах. Стоит обращать на это внимание даже тогда, когда мужчина обманывает не свою партнершу, а окружающих. И еще один признак — зависть, особенно к другим мужчинам, у которых есть любовницы.



— Играет роль способность подчинять разуму свои эмоции и осознавать последствия. Зрелый, взрослый, осознанный человек, конечно, тоже испытывает какие-то мимолетные желания и импульсы, он видит красивых женщин и реагирует на них, — обратила внимание Инга Игнатения. — Но он способен сдержать это. У него есть совесть, у него есть стыд, благодарность и любовь к жене и семье, ответственность.

Порой мужчины не могут сдерживать свои импульсы и желания, результат — измена Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Психолог также рекомендует женщинам обращать внимание на отношения мужчины и его матери. Если в его словах считывается явное неуважение к ней, враждебность и пренебрежение, то же самое он будет проецировать на других женщин. Даже если партнер ухаживает и говорит комплименты, то вполне стоит ждать того, что внутри он не уважает женщин и использует их. Кроме этого, стоит разузнать, как в семье вел себя отец. Если он тоже изменял матери, то сын может пойти двумя путями: либо копировать его поведение в браке, либо пойти в отрицание и, наоборот, отказаться от измен.



— Если вы замечаете, что он любит подмигивать девушкам, флиртовать, просто заигрывать, и кажется, что это безопасно, нужно все равно обратить внимание. Неспроста человек нуждается в поглаживаниях от чужих женщин. Очевидно, что у него есть какая-то нехватка [внимания] внутри, и вслед за этими поглаживаниями, может быть, безобидными, ему понадобятся и более серьезные знаки любви, — подчеркивает Инга Игнатения.

Советы сибирячек

НГС попросил подписчиц нашего Telegram-канала рассказать, по каким признакам они вычисляют изменщиков и бабников. А Инга Игнатения ответила, насколько такие способы обоснованы.



«Слишком много комплиментов, ощущение, что он одно и то же говорит всем»

— Это может быть как признаком человека, склонного к изменам, так и просто признаком неуверенного в себе парня, который заучил выражения для знакомства, чтобы на первых свиданиях о чем-то говорить. Он мог читать книжки, статьи, либо даже смотреть видео и специально, как инструкцию, это использовать. Я знаю это из своей практики — у меня есть такие молодые люди в терапии. Они просто очень боятся девушек, поэтому вынуждены вот так заучивать и всем говорить действительно одно и то же. Но это вовсе не обязательно показатель того, что они будут изменять в будущем.

«Частые взгляды на проходящих девушек и женщин»

— Да, здесь тоже это может быть и склонность к будущим изменам, и в то же время естественная реакция. Мужчина в норме реагирует на красивых женщин. Он это часто не в состоянии контролировать, особенно если он молодой, если он еще не женатый.

«Навязчиво говорит, что не изменяет»

— Это может говорить о том, что он склонен к изменам. Зачем иначе ему педалировать эту тему? Как говорится, тебя не спрашивают — ты не сплясывай. Если он на это напирает, то как будто бы хочет усыпить бдительность заранее. С другой стороны, это может быть запрос на то, чтобы женщина в ответ ему сказала, что тоже ему верна, успокоила его тревогу.

Конечно, однозначно заявить, что человек с такими качествами — бабник, нельзя. Но если большинство из них присутствует, то это повод задуматься Источник: Юрий Орлов / Сеть городских порталов











«Бабники — самые ревнивые»

— Да, это может быть сигналом. Мужчина знает, что сам легко изменяет, соответственно, он это переносит на свою жену или партнершу — ему кажется, что другие такие же, как он. К тому же у него ведь и женщины, которые легко с ним идут на эти сексуальные отношения, что добавляет подозрительности к жене.

«Все бабники, пока не встретят свою единственную и неповторимую»

— Нет, это, к сожалению, не так. На первых порах да, если он ее сильно полюбил и она ответила ему такой же сильной взаимностью. Какое-то время это продлится, конечно, он не будет изменять. Но жизнь берет свое: поженились, и уже секс — это супружеский долг. Начинается рутина, быт, люди перестают прятать неприятные черты характера, дальше — конфликты, взаимное отстранение, даже охлаждение. А когда рождается ребенок, то в семье всегда возникает кризис. И дальше никто не может уже предсказать, как все сложится.

Девушкам стоит пошире открыть глаза, посмотреть, послушать, задать важные для себя вопросы, понаблюдать, не попадать в плен иллюзий. Склонность мужчины к изменам можно определить только учитывая всю совокупность факторов.

Что еще почитать об отношениях

«Посмотрел на меня, попрощался и ушёл»: реальные истории неудачных свиданий — любви мешали алкоголь, погода и даже насекомые.

«Все вспыхнуло заново»: три истории о возврате к бывшим — к чему это привело и стоит ли разжигать забытое чувство.



«Обычно брал дешевые гостиницы, а тут премиальную»: как узнают об изменах — рассказы детектива, полиграфолога и психолога.

