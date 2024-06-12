«Все вспыхнуло заново»: три истории о возврате к бывшим — к чему это привело и стоит ли разжигать забытое чувство

Почему мы возвращаемся к бывшим? Ответ психолога вас удивит Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











Тема возвращения к бывшим партнерам была, есть и будет одной из самых обсуждаемых. Существует ли «жили они долго и счастливо», или вновь соединившаяся пара обречена на провал? Надежду на светлое будущее дали Дженнифер Лопес и Бен Аффлек — спустя 20 лет между актерами вспыхнули чувства, и роман завершился свадьбой. Но в Сети гуляют слухи, что у «Беннифер» не все гладко, со дня на день произойдет развод. Наблюдая за отношениями голливудской пары, мы решили порассуждать: вернуться к бывшему — это значит наступить на те же грабли? Корреспондент НГС Алёна Золотухина попросила сибирячек поделиться личным жизненным опытом, а психолог Светлана Наркевич объяснила, почему иногда мы возвращаемся к тем, с кем пережили расставание.



Анастасия, 29 лет, арт-директор

— Пять лет с этим парнем мы были друзьями. Я была замужем, а он — друг семьи. Через год после моего развода он признался, что влюблен в меня и хочет попробовать со мной отношения. К тому моменту я уже отошла от разрыва и согласилась.

Мы встречались около полутора лет, пока его родители не начали оказывать на него давление: намекать на то, что я «с прицепом» и мне нужны только деньги, что глупо — зарабатывали мы на тот момент с ним одинаково. Он поверил родителям, и мы расстались.

Я переживала недолго, потому что намеренно окунулась в новые отношения. Спустя 9 месяцев мы случайно столкнулись на улице, я даже выронила телефон. Он выглядел иначе: отрастил бороду, возмужал, подкачался... все вспыхнуло заново. Я прекрасно отдавала себе отчет в том, что те отношения, которые я начала, были пластырем, который я налепила, чтобы не думать о нем.

Месяц я металась, мучилась от чувства вины, стыда перед тем человеком, с которым была в отношениях. Я отстранилась от обоих, старалась разобраться в себе. В итоге любовь победила, но воссоединение было неприятным. Мало того, что меня продолжали терзать неприятные чувства, так он еще начал мне мстить — это я сообразила уже потом. Мой бывший думал, что я бросила его из-за того, что нашла другого, — реальную причину разрыва он забыл.

Анастасия полагает, что молодой человек специально сошелся с ней снова, чтобы отомстить Источник: Мария Романова / Городские порталы











Около года он держал меня на коротком поводке: мы договаривались о встрече, но он не приезжал. Говорил, что после работы уходит в зал, а выходные проводил с родителями. Он выделял мне 15–20 минут в неделю, максимум — час, мы просто катались, жить вместе он не хотел.

Однажды я приехала к нему на встречу в слезах, хотела все прояснить. Говорила, что хочу проводить с ним больше времени или хотя бы иногда ночевать вместе, хочу чувствовать и понимать: вот он, мой мужчина. На что он мне сказал: «Я не готов жертвовать своими интересами ради тебя». Это была точка, которую мы оба поставили. Через 3 месяца я увидела в соцсетях, что он не просто в отношениях, а сделал предложение — все это время у него была девушка, и не виделся он со мной из-за нее.

Такая вот история. Я считаю, что сходиться с бывшими — плохо. Никогда это не приводит к «хеппи энду». Не просто так вы расстались, не просто так отвергли друг друга, особенно, если это происходит во второй или в третий раз. Конечно, бывают исключения, но редко.

Анна, 30 лет, фотограф

История о первой любви, которая переросла в дружбу — что будет дальше? Источник: Мария Романова / Городские порталы











— Мы познакомились в детском лагере, нам было лет по 13–14. Тогда мы не встречались, мы «мутили»: первые поцелуй, совместные прогулки по лагерю. После сезона я даже как-то приезжала к нему в гости — он мне показывал что-то в компьютере, как работать с какой-то программой, но потом общение сошло на нет. Честно признаться, я о нем совсем забыла.



Мы встретились снова в университете, я не знала, что он там учился. Мы пересеклись в коридоре, но я его даже не узнала — вырос и возмужал. В год выпуска он нашел меня в соцсетях и предложил встретиться, заехал, отвел в ресторан. Мы мило пообщались и вспомнили детство. В тот вечер он меня поцеловал. Недели три мы узнавали взрослых себя: он мешкался, размышлял, вступать ли со мной в отношения. На пару дней мне нужно было уехать из города, я сказала, что, когда вернусь, хочу знать ответ. Мы начали встречаться.

Расставание произошло спустя полтора года — как мне кажется, мы опять сошлись не в нужный момент. Оба только окончили университет, впереди взрослая жизнь, я еще не знала, «кем хочу быть, когда вырасту». Финансовые трудности, поиск себя — все это негативно сказывалось на нас.

Когда я его спросила, хочет ли он что-нибудь поменять, он ответил, что его всё устраивает. Меня же такой расклад не устраивал совсем: мы жили с его мамой на Первомайке, я работала 5/2, вставала в 5:30 утра, ездила на работу на электричке. Это не та жизнь, о которой я мечтала. Я поняла, что как бы сильно я не любила, с человеком мне не по пути.

Сейчас он женат, но мы иногда переписываемся. Порой в голове возникает картинка: он разведется и у нас будет еще одна попытка, уже во взрослой стабильной жизни. Сходиться с бывшими можно, только если вы действительно поменялись. Моя проблема была в том, что я думала только о себе. Его проблема — в том, что мировоззрение слишком узкое. Я поменялась. Поменялся ли он — я не знаю.

Татьяна, 39 лет, блогер

Итог истории Татьяны — люди не меняются Источник: Мария Романова / Городские порталы











— Мы поженились после окончания института, в мои 23 года, у нас родилась дочь, но уже через год после свадьбы я подала на развод. Муж узнал о том, что я хочу уйти, только тогда, когда получил необходимые документы на руки. Основной причиной развода я бы назвала отсутствие любви. Любовь должна быть взаимной, она не возьмется из ниоткуда, и стерпится-слюбится — это неправда. Любовь или есть, или нет. Я принимала любовь своего бывшего мужа, он делал много поступков, чтобы привлечь внимание и добился своего. Он хороший человек, но у меня не было таких же ответных чувств.



Мы сходились и расходились на протяжении 10 лет, у нас даже родился второй ребенок — к этому моменту мы уже не состояли в браке. Окончательное расставание произошло по тем же самым причинам — люди не меняются. Пережить разрыв было эмоционально сложно: ты видишь действительно красивые любящие пары, когда любовь живёт в обоих, — вот этого не хватало.

⁠Если кто-то из пары допустил мысль о разрыве или принял такое решение, то это первая точка невозврата. Это не плохо и не хорошо. Но лично я не знаю счастливых концов, когда после расставания пары сходились вновь и жили долго и счастливо. Всему приходит конец, главное — сохранить хорошие и качественные отношения после, особенно если при разводе остаются дети.

Почему мы возвращаемся к бывшим?

Незавершенные задачи, незакрытые уроки или потребность в родительстве — несколько причин, по которым люди могут вернуться в предыдущие отношения Источник: Евгения Бикунова / Городские порталы











— Когда пара сходится, то начинает совместный опыт проживания отношений. В процессе каждый учится чему-то индивидуальному, получает уроки. Освоив программу, пара понимает, что задача решена, можно расставаться, — объясняет психолог Светлана Наркевич. — Другая сторона: уроки не завершены, отношения не закрыты, компенсация в отношениях не получена, баланс «брать — давать» не разрешен. Пара расстается, но невидимая связь между партнерами сохраняется по разным причинам: не пройденные уроки, не снятые роли. При таком раскладе долгое время пара может удерживаться в отношениях, даже если формально их больше нет.



Ни один из партнеров в этом случае не может выстроить гармоничные отношения с другим человеком. Пара начинает вновь притягиваться друг к другу, искать баланс и получать тот опыт и ту компенсацию, которую не получили в предыдущий раз.



Бывает, что пара, освоив в отношениях необходимые им уроки, спустя время может заново посмотреть в сторону друг друга, но уже новым взглядом. Опираясь на полученный опыт, оба выстраивают гармоничные отношения и живут счастливо.

— Важно понимать, почему пара сходится опять: это второй виток любви и новый взгляд на партнера или неосознанная привязанность и неразрешенные динамики. Во втором случае пара вновь будет в этих динамиках крутиться и вновь разойдется, — говорит эксперт.

Психолог также отмечает, что часто в отношениях партнеры встают на роль родителя: жена становится опекающей матерью для мужа или муж замещает роль отца для своей жены. При расставании происходит потеря не просто партнера, а родителя — тогда отказ от отношений практически невозможен.

— Это равносильно отказу от мамы или от отца. Можно обидеться, хлопнуть дверью, не разговаривать неделями, но детская любовь к родителю будет сильнее. Если пара была в таких отношениях, то очевидно, что спустя время она соединится вновь, чтобы продолжать реализовывать потребность в родительстве. Но рано или поздно вновь наступит разрыв, — комментирует Светлана Наркевич.

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