Любовь как в первый день: новосибирские пары показали фото в молодости и через 50 лет после свадьбы — трогательные истории

Новосибирцы отметили свой юбилей в ЗАГСе Источник: Управление по делам ЗАГС Новосибирской области / «ВКонтакте»











Прожить полвека вместе — это повод для гордости. Особенно, если за это время супруги смогли сохранить любовь и уважение друг к другу. И многим интересно узнать, как начиналась такая красивая и долгая история. В Новосибирской области немало пар, которые отметили золотую и изумрудную свадьбы. Фотографии некоторых из них публикует в социальных сетях ЗАГС региона. НГС собрал милую подборку с историями юбиляров.



Знакомство в сельском клубе

Михаил Тимофеевич и Галина Анатольевна Липатовы живут вместе 50 лет. Они отпраздновали этот юбилей 22 мая. Как рассказали в ЗАГС, новосибирцы познакомились в 1973 году. Михаил был студентом и проходил практику в Колыванском районе, а Галина приехала к бабушке на выходные. Познакомились будущие муж и жена в сельском клубе.

Разница между фото — 50 лет Источник: Управление по делам ЗАГС Новосибирской области / «ВКонтакте»











Поженились Михаил Тимофеевич и Галина Анатольевна спустя год, когда мужчина получил диплом. Через пару месяцев Михаила призвали в армию и Галина его ждала. В 1977 году у пары родилась дочь Наталья.



— Много чего было в жизни: работа на севере Томской области директором Льнозавода (Михаилу Тимофеевичу было всего 25 лет), затем директором Льнозавода в Маслянино Новосибирской области. Дочь росла на радость всем, а Галина совмещала роль заботливой мамы, любящей жены, успевая учиться и работать. Тем временем жизнь распорядилась так, что они снова вернулись в Новосибирск: он — молодым руководителем и она — главным бухгалтером, — рассказали в ЗАГСе Новосибирской области.



Общий трудовой стаж Михаила Тимофеевича и Галины Анатольевны — 102 года. Из них 26 лет женщина работала в Институте повышения квалификации и переподготовки работников образования Новосибирской области, а Михаил Тимофеевич почти 20 лет руководит бассейном «Спартак».

Снова в ЗАГС

ЗАГС Черепановского района в мае поздравил Владимира Кирилловича и Людмилу Владимировну Нужиных с 50-летием супружеской жизни. У мужчины за спиной 53 года трудового стажа. После армии он работал строителем в Новосибирске. А Людмила Владимировна большую часть своей жизни посвятила педагогике. Она преподавала психологию 27 лет, 17 лет заведовала отделением заочного обучения в Черепановском педагогическом училище.

Муж работал строителем, а жена — преподавателем Источник: Управление по делам ЗАГС Новосибирской области / «ВКонтакте»











— В зал бракосочетания юбиляры вошли под звуки свадебного марша, как и тогда, 50 лет назад, в тот самый счастливый для них день, 30 апреля 1974 года. Слезы счастья наполнили глаза юбиляров, нахлынули воспоминания. Супруги поставили свои подписи в «Книге почетных юбиляров» Черепановского района, поздравили друг друга «золотым» поцелуем и обменялись кольцами, — описали в ЗАГСе Новосибирской области.



Паре Нужиных сделали подарок и пожелали долгой и счастливой семейной жизни.

История любви из Болотного

Юрий Яковлевич и Нина Михайловна Серегины отметили свой юбилей 23 февраля. Они встретились в 1973 году, когда подруга Нины, Клавдия, пригласила Юрия на день рождения. Дружеские отношения переросли в романтические. В 1977 году в городе Болотное новосибирцы поженились.

Пара поженилась в 1977 году Источник: Управление по делам ЗАГС Новосибирской области / «ВКонтакте»











— Супруги вырастили и воспитали достойных детей, сына и трех дочерей. Конечно, частичку своей души посвятили своим внукам, а их у юбиляров восемь. Трудовая деятельность Юрия Яковлевича на протяжении всех лет была и остается связана со строительством, за что он был награжден знаком «Почетный строитель». На протяжении многих лет работал в Межколхозстрое, в других строительных организациях, — рассказали в ЗАГСе Новосибирской области.



Нина Михайловна работала в швейной фабрике, а потом в детском доме. Она вела домашнее хозяйство и воспитывала детей. Юрий Яковлевич и Нина Михайловна поставили свои подписи в почетной книге юбиляров ЗАГСа Болотинского района.

Семья врачей

Владимир Иванович и Татьяна Александровна Козловы прожили в браке 50 лет. Как рассказали в районном отделении ЗАГС, в Барабинске супружескую пару хорошо знают и здороваются при встрече. Они всю жизнь проработали в одном месте — Барабинской центральной районной больнице.

Супруги работают в медицине Источник: Управление по делам ЗАГС Новосибирской области / «ВКонтакте»











Владимир Иванович сначала работал хирургом, затем дерматовенерологом и патологоанатомом. Татьяна Александровна начинала фтизиатром, затем кардиологом и терапевтом. Практически сразу женщина заняла должность начальника медицинской службы Барабинской Центральной районной больницы. В 2023 году Владимир Иванович вышел на пенсию, а Татьяна Александровна и сейчас работает врачом-терапевтом в дневном стационаре.



Супруги получили высокие профессиональные награды. Владимир Иванович — Отличник здравоохранения, а Татьяна Александровна — Заслуженный врач Российской Федерации. У пары родились две дочери и уже есть три внучки и внук.

Старшая дочь супругов Светлана тоже работает врачом в Барабинской ЦРБ, а младшая дочь — Елена — ведущий специалист в транспортной компании Новосибирска.

— В 2021 году семью Козловых наградили медалью «За любовь и верность», и они действительно являются образцом любви и верности не только для своих детей, но и для всех родственников, друзей, знакомых и коллег, — добавили в ЗАГСе Новосибирской области.



Владимир Иванович и Татьяна Александровна поставили подписи в книге почетных юбиляров супружеской жизни, а начальник отдела ЗАГС Наталья Ильина вручила памятное свидетельство о регистрации золотой свадьбы.

Замуж за матроса

Больше 50 лет назад студентка Людмила приехала учиться в Новосибирск. Здесь она и встретилась с молодым матросом Тихоокеанского флота Алексеем. Девушка влюбилась, а 4 января 1974 года пара поженилась. В этом году Алексей Степанович и Людмила Николаевна отметили юбилей.



Пара обменялась золотыми кольцами в честь юбилея Источник: Управление по делам ЗАГС Новосибирской области / «ВКонтакте»











— Супруги Таракановы — образец для всей семьи, поскольку 50 лет вместе и в горе, и в радости, поддерживают друг друга во всём. Верность и преданность — это главные качества, без которых не может существовать такой долгий и крепкий союз. Дети, внуки окружают счастливых юбиляров и являются главным показателем их любви, — отметили в ЗАГС.



В честь праздника Алексей Степанович и Людмила Николаевна обменялись золотыми кольцами. Новосибирцы поставили свои подписи в почетной книге юбиляров. Специалист отдела ЗАГС Ольга Кожехова поздравила супругов и вручила памятный адрес Алексею Степановичу.

Вместе больше полувека

Изумрудную свадьбу отметили Иван Григорьевич и Надежда Васильевна Чекмаревы — они в браке уже 55 лет. Как рассказали в ЗАГС Центрального округа Новосибирска, новосибирцы встретились в 1967 году.



Пара познакомилась в общежитии Источник: Управление по делам ЗАГС Новосибирской области / «ВКонтакте»











Иван Григорьевич, серебряный медалист, после окончания школы приехал поступать в Новосибирский институт железнодорожного транспорта. Надежда Васильевна поступила на экономический факультет. Студентов поселили в общежитии, где они и познакомились.



Поженились Иван Григорьевич и Надежда Васильевна 25 октября 1968 года. Супруги поставили подписи в книге почетных юбиляров.

«Не оставил шанса соперникам»

В Бердске отметили золотую свадьбу Виктор Николаевич и Валентина Васильевна Белоусовы. Они поженились 16 ноября 1973 года.



Юбиляры устроили фотосессию в честь праздника Источник: Управление по делам ЗАГС Новосибирской области / «ВКонтакте»











— Они познакомились в Бердске, где жили их родители, а Виктор и Валентина учились в школе. Виктор, встретив Валю, не оставил шанса никому из соперников и добился ее внимания. Они поженились, когда им было по 18 лет, и с тех пор живут душа в душу, поддерживая друг друга во всём, — написали в ЗАГС Бердска.



У супругов трое детей и пять внуков. Как рассказала Валентина Васильевна, они прожили долгую совместную жизнь и благодарят судьбу за встречу. Супруги любят друг друга как в первый день встречи.

Вместе — через всю страну

Виктор Иванович и Ольга Петровна Фирсовы встретились в 1967 году в сельском клубе на танцах. Как рассказывают супруги, это была любовь с первого взгляда. Виктор Иванович учился в военном училище, а Ольга Петровна — в 10-м классе.

Из-за профессии мужа пара побывала во многих городах Источник: Управление по делам ЗАГС Новосибирской области / «ВКонтакте»











Брак зарегистрировали спустя два года — в 1969 году. Молодожены поехали после свадьбы в Германию, а потом на Дальний Восток. Следующей остановкой стала Москва, где Виктор Иванович поступил в военную академию, а Ольга Петровна — в библиотечный техникум.



В 1980 году Виктора Ивановича направили в Томск. Потом военный отправился в Афганистан, а после его перераспределили в Новосибирск. Виктор Иванович служил в Штабе Сибирского военного округа, а Ольга Петровна растила детей и работала библиотекарем.

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