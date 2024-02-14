Утром проснулись вместе — летом свадьба: пять удивительных историй любви от читателей НГС

Встреча двух подростков из разных миров произошла еще 16 лет назад, но с тех пор Наталья и Александр не расставались. Через 8 лет после знакомства пара поженилась.



Гадание, которое сработало

Иногда отношения заканчиваются, а история, которую не хочется забывать, остается на всю жизнь. Читательница НГС Анна в 16 лет познакомилась с милиционером. Правда, сначала она стража порядка чуть не убила, зато потом поняла, что встретила своего «принца».

