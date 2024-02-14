Утром проснулись вместе — летом свадьба: пять удивительных историй любви от читателей НГС

Относиться к Дню всех влюбленных можно по-разному: кто-то с самого нового года начинает выбирать подарок для своей второй половинки и придумывать, как провести праздник. Другие объявляют решительный бойкот магазинам, которые будто нарочно (вообще-то «будто» здесь лишнее) задрали цены на букеты и милые безделушки, и проживают самый обычный день. Третьи и вовсе полагают, что самый милый и мирный праздник не стоит отмечать, поскольку он пришел из культуры другой страны. Но одного у Дня Святого Валентина не отнять точно — это идеальная дата, чтобы остановиться и вспомнить, как начинались отношения, и что заставило влюбиться. Накануне 14 февраля читатели НГС поделились своими историями любви — они трогательные, иногда смешные и подчас наивные, но удивительно теплые. Так что если вам не хватало романтического настроения сегодня, эта подборка для вас.
Первый «бал» Наташи
С будущим мужем Наталья Лаприна в буквальном смысле столкнулась в дверях сельского ДК. 16-летняя девушка приехала погостить к бабушке в поселок Семеновка и решила, что интересным опытом станет поход на дискотеку. Порой истории, которые начинаются подобным образом и при этом публикуются в СМИ, заканчиваются криминальной драмой. Жизненный опыт Натальи и Александра — приятное исключение:
— К бабушке я ездила из Новосибирска каждый год, но на дискотеку начала ходить в то лето, — припомнила сибирячка. — Мне было 16 лет, должна была осенью пойти в 9 класс. Александру — на год меньше, 15. Я, естественно, была самой модной во всем поселке, а он приехал на таком деревенском мотоцикле с люлькой, голубом «Юпитере».
Встреча двух подростков из разных миров произошла еще 16 лет назад, но с тех пор Наталья и Александр не расставались. Через 8 лет после знакомства пара поженилась.
Гадание, которое сработало
Иногда отношения заканчиваются, а история, которую не хочется забывать, остается на всю жизнь. Читательница НГС Анна в 16 лет познакомилась с милиционером. Правда, сначала она стража порядка чуть не убила, зато потом поняла, что встретила своего «принца».
— Не знаю, для 14 февраля эта история или для Крещения, но все началось с того, что на Святки мы с подружками решили погадать, — вспомнила сибирячка. — Воск показал, что наши мужья будут похожи на слизняков, в зеркальном коридоре издевательски появлялся кот, причем всем четверым — один и тот же. Тогда мы решили погадать, бросая валенок через плечо, но на улице было холодно, а валенков в городской квартире не оказалось. Тогда мы решили бросать с балкона сапог и так громко хохотали, что привлекли внимание патруля ППС, а сами его не заметили. В общем, я бросила сапог в милиционера. И, что хуже того, попала.
Анна уверена: ее будущего молодого человека спасла высокая меховая шапка, а ее саму — искреннее раскаяние.
— Мы в тот момент оба были очень красивые: я зареванная от ужаса, он — с пламенеющими от мороза прыщами, и оба в соплях. Но ситуация была такая необычная и романтичная, что он не стал сообщать моим родителям, а я дала ему свой номер телефона. Встречались мы в итоге всего несколько месяцев: все-таки я была еще совсем маленькая, заканчивала школу, а он — взрослый, 20-летний парень, который уже думал про семью. Но это были хорошие отношения, которые весело начались и без ссор закончились, а на память нам осталась эта максимально дурацкая история.
Кстати, гадание, считает Анна, сработало на 100%: ее нынешнего мужа зовут точно так же, как и того парня-милиционера.
Возраст счастью не помеха
Любовная история Ирины и Сергея тоже началась не с самого первого взгляда: обувью в будущего мужа сибирячка, конечно, не кидалась, но зато вдоволь посмеялась над его внешним видом.
— В комментариях одного из пабликов каждый вечер общались практически одни и те же люди. […] Решили встретиться и познакомится вживую. […] Я посмотрела на парней и начала смеяться: как школьники, худые, выглядят малолетками… Вот так я впервые увидела и высмеяла своего будущего мужа, — смеется Ирина.
В тот момент она еще состояла в первом браке, хотя дело уже шло к разводу, и на хлипкого парнишку, к тому же моложе себя, особенного внимания не обратила.
— Кто бы мне в тот день сказал, что выйду за него замуж, никогда бы не поверила. Ну ничего, за семь лет откормила, — шутит девушка.
От знакомства к отношениям пара перешла уже через четыре месяца, причем три из них пришлись на общение виртуальное, но помехой для любви это не стало. Как и возраст: ей было 36 лет, а Сергею — 29.
— В паблике никто о нашей разнице в возрасте не писал, а вот родственники и друзья с обеих сторон нас не поняли. В этот союз никто не верил, — говорит Ирина. — Слава богу, мы это преодолели, никого не слушали, и скоро будет 7 лет, как мы вместе.
Все ради буквы
Читательница НГС Мария любовь встретила в разделе «НГС Знакомства» в декабре 2014 года. Молодой человек понравился ей сразу: обычно девушка никому не давал номер телефона при первой беседе, а тут — сразу перешла с ним мессенджер. Оказалось, что у пары есть много общего, в том числе, почти одинаковые фамилии.
— Я решила еще раз посмотреть фото, статус и имя в приложении, и тут замечаю, что у него фамилия — Шутов. А я в то время была Шатова, разница всего в одну букву, — вспомнила сибирячка.
В 2017 Мария вышла замуж, и фамилию сменила — чем изрядно повеселила знакомых.
— Друзья шутили: мол, что менять? Зачеркни одну букву и все дела, — вспомнила сибирячка. — Но на работе учетку блокировали несколько раз. Замену отправляю, а они думают, что я опечаталась случайно. Пришлось устно объяснять, что я действительно сменила фамилию.
Градус для любви
Впрочем, как оказалось, НГС помогает встретить любовь даже без специальных разделов на сайте. Новосибирец Александр, прочитав новость об открытии нового бара, решил побывать в новом заведении сам.
— В августе увидел статью Ильи Калинина на НГС, что открывается бар «Истерика». Так как живу относительно недалеко и формат заведения мне по душе, выбрал время и пошёл. Но рабочие часы заведения на фоне открытия были еще не совсем определены, и я попал в это место не с первого раза. Если быть точным, то с третьего — 20 сентября 2023 года, — вспомнил Александр. — Пришел с другом Максимом, мы расположились за барной стойкой, рядом с девушкой. После кружечки пенного и нескольких настоек завязался разговор с той самой, рядом сидящей дамой. Как позже выяснилось — Ольгой. Слово за слово... И на утро мы проснулись вместе!
Такое бывает не всегда, но случайное знакомство привело к серьезным отношениям: 2 января молодой человек сделал той самой Ольге предложение, и летом пара планирует сыграть свадьбу.
Нужен ли нам такой праздник
Как бы ни относились к 14 февраля новосибирцы, по мнению психотерапевта Игоря Ляха, он уже давно утратил свою религиозную, католически-лютеранскую природу и стал просто поводом порадовать друг друга, особенно, если в паре нет других сложившихся дат. И отмечать, и демонстративно не праздновать День Святого Валентина, по мнению Игоря Ляха, совершенно нормально: все же в достаточно свободной стране живем.
— Есть люди, которые празднуют Новый год, и есть, которые не празднуют или выбирают какую-то свою дату. Часть людей демонстративно игнорирует праздник, если в нем содержится какое-то значимое для них моральное, идеологическое или религиозное противоречие. И это игнорирование — проявление попытки сохранить свою традицию и отношение к ней как наиболее значимой, — объяснил психотерапевт.
Кроме того, День Святого Валентина — по сути, первый весенний праздник в Европе, чем-то вроде нашего 8 марта, изрядно популяризованного производителями шоколада.
— Для влюбленных отмечать этот праздник — это способ продемонстрировать свое отношение к кому-то. Для одиночек — это может быть желание приблизиться к тому моменту, когда в будущем ты сможешь праздновать его уже с кем-то вместе, — предполагает психотерапевт. — Иногда, конечно, для одинокого человека этот праздник грустный, особенно, если были какие-то переживания, связанные с влюбленностью, с вот этими валентинками, картиночками, подарками, шоколадом и так далее. Но грустить — это полезно. Грустить — это все-таки чувствовать.
А вспоминать о том, как начались собственные отношения, парам вообще полезно, уверен психотерапевт. Если, конечно, каждый из участников делает это добровольно, а не по принуждению своей дорогой половины.
Ранее журналист НГС Илья Калинин выслушал четыре истории о служебных романах и узнал, когда такие отношения на пользу паре, а когда могут стоить обоим влюбленным карьеры.