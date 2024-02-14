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Истории

Утром проснулись вместе — летом свадьба: пять удивительных историй любви от читателей НГС

14 февраля новосибирцы поделились воспоминаниями, как они встретили вторую половинку — прочитав их, легко поверить в любовь

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Читатели НГС поделились с редакцией трогательными историями своей любви

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Относиться к Дню всех влюбленных можно по-разному: кто-то с самого нового года начинает выбирать подарок для своей второй половинки и придумывать, как провести праздник. Другие объявляют решительный бойкот магазинам, которые будто нарочно (вообще-то «будто» здесь лишнее) задрали цены на букеты и милые безделушки, и проживают самый обычный день. Третьи и вовсе полагают, что самый милый и мирный праздник не стоит отмечать, поскольку он пришел из культуры другой страны. Но одного у Дня Святого Валентина не отнять точно — это идеальная дата, чтобы остановиться и вспомнить, как начинались отношения, и что заставило влюбиться. Накануне 14 февраля читатели НГС поделились своими историями любви — они трогательные, иногда смешные и подчас наивные, но удивительно теплые. Так что если вам не хватало романтического настроения сегодня, эта подборка для вас.

Первый «бал» Наташи

16 лет назад городская девочка Наташа была звездой поселковой дискотеки, как и ее принц на голубом мотоцикле

16 лет назад городская девочка Наташа была звездой поселковой дискотеки, как и ее принц на голубом мотоцикле

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С будущим мужем Наталья Лаприна в буквальном смысле столкнулась в дверях сельского ДК. 16-летняя девушка приехала погостить к бабушке в поселок Семеновка и решила, что интересным опытом станет поход на дискотеку. Порой истории, которые начинаются подобным образом и при этом публикуются в СМИ, заканчиваются криминальной драмой. Жизненный опыт Натальи и Александра — приятное исключение:

— К бабушке я ездила из Новосибирска каждый год, но на дискотеку начала ходить в то лето, — припомнила сибирячка. — Мне было 16 лет, должна была осенью пойти в 9 класс. Александру — на год меньше, 15. Я, естественно, была самой модной во всем поселке, а он приехал на таком деревенском мотоцикле с люлькой, голубом «Юпитере».

Сейчас в семье подрастает дочка

Сейчас в семье подрастает дочка

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Встреча двух подростков из разных миров произошла еще 16 лет назад, но с тех пор Наталья и Александр не расставались. Через 8 лет после знакомства пара поженилась.

Гадание, которое сработало

Иногда отношения заканчиваются, а история, которую не хочется забывать, остается на всю жизнь. Читательница НГС Анна в 16 лет познакомилась с милиционером. Правда, сначала она стража порядка чуть не убила, зато потом поняла, что встретила своего «принца».

— Не знаю, для 14 февраля эта история или для Крещения, но все началось с того, что на Святки мы с подружками решили погадать, — вспомнила сибирячка. — Воск показал, что наши мужья будут похожи на слизняков, в зеркальном коридоре издевательски появлялся кот, причем всем четверым — один и тот же. Тогда мы решили погадать, бросая валенок через плечо, но на улице было холодно, а валенков в городской квартире не оказалось. Тогда мы решили бросать с балкона сапог и так громко хохотали, что привлекли внимание патруля ППС, а сами его не заметили. В общем, я бросила сапог в милиционера. И, что хуже того, попала.

Анна уверена: ее будущего молодого человека спасла высокая меховая шапка, а ее саму — искреннее раскаяние.

— Мы в тот момент оба были очень красивые: я зареванная от ужаса, он — с пламенеющими от мороза прыщами, и оба в соплях. Но ситуация была такая необычная и романтичная, что он не стал сообщать моим родителям, а я дала ему свой номер телефона. Встречались мы в итоге всего несколько месяцев: все-таки я была еще совсем маленькая, заканчивала школу, а он — взрослый, 20-летний парень, который уже думал про семью. Но это были хорошие отношения, которые весело начались и без ссор закончились, а на память нам осталась эта максимально дурацкая история.

Кстати, гадание, считает Анна, сработало на 100%: ее нынешнего мужа зовут точно так же, как и того парня-милиционера.

Возраст счастью не помеха

Любовная история Ирины и Сергея тоже началась не с самого первого взгляда: обувью в будущего мужа сибирячка, конечно, не кидалась, но зато вдоволь посмеялась над его внешним видом.

— В комментариях одного из пабликов каждый вечер общались практически одни и те же люди. […] Решили встретиться и познакомится вживую. […] Я посмотрела на парней и начала смеяться: как школьники, худые, выглядят малолетками… Вот так я впервые увидела и высмеяла своего будущего мужа, — смеется Ирина.

В тот момент она еще состояла в первом браке, хотя дело уже шло к разводу, и на хлипкого парнишку, к тому же моложе себя, особенного внимания не обратила.

— Кто бы мне в тот день сказал, что выйду за него замуж, никогда бы не поверила. Ну ничего, за семь лет откормила, — шутит девушка.

Сначала друзья и близкие сомневались, что с большой разницей в возрасте Сергей и Ирина смогут быть счастливы вместе. Но пара уже почти 7 лет доказывает всем обратное

Сначала друзья и близкие сомневались, что с большой разницей в возрасте Сергей и Ирина смогут быть счастливы вместе. Но пара уже почти 7 лет доказывает всем обратное

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От знакомства к отношениям пара перешла уже через четыре месяца, причем три из них пришлись на общение виртуальное, но помехой для любви это не стало. Как и возраст: ей было 36 лет, а Сергею — 29.

— В паблике никто о нашей разнице в возрасте не писал, а вот родственники и друзья с обеих сторон нас не поняли. В этот союз никто не верил, — говорит Ирина. — Слава богу, мы это преодолели, никого не слушали, и скоро будет 7 лет, как мы вместе.

Все ради буквы

Читательница НГС Мария любовь встретила в разделе «НГС Знакомства» в декабре 2014 года. Молодой человек понравился ей сразу: обычно девушка никому не давал номер телефона при первой беседе, а тут — сразу перешла с ним мессенджер. Оказалось, что у пары есть много общего, в том числе, почти одинаковые фамилии.

— Я решила еще раз посмотреть фото, статус и имя в приложении, и тут замечаю, что у него фамилия — Шутов. А я в то время была Шатова, разница всего в одну букву, — вспомнила сибирячка.

Эту фотографию Антон и Мария сделали на одном из самых первых свиданий. Тогда они еще носили разные, хоть и похожие фамилии

Эту фотографию Антон и Мария сделали на одном из самых первых свиданий. Тогда они еще носили разные, хоть и похожие фамилии

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В 2017 Мария вышла замуж, и фамилию сменила — чем изрядно повеселила знакомых.

— Друзья шутили: мол, что менять? Зачеркни одну букву и все дела, — вспомнила сибирячка. — Но на работе учетку блокировали несколько раз. Замену отправляю, а они думают, что я опечаталась случайно. Пришлось устно объяснять, что я действительно сменила фамилию.

Градус для любви

Впрочем, как оказалось, НГС помогает встретить любовь даже без специальных разделов на сайте. Новосибирец Александр, прочитав новость об открытии нового бара, решил побывать в новом заведении сам.

— В августе увидел статью Ильи Калинина на НГС, что открывается бар «Истерика». Так как живу относительно недалеко и формат заведения мне по душе, выбрал время и пошёл. Но рабочие часы заведения на фоне открытия были еще не совсем определены, и я попал в это место не с первого раза. Если быть точным, то с третьего — 20 сентября 2023 года, — вспомнил Александр. — Пришел с другом Максимом, мы расположились за барной стойкой, рядом с девушкой. После кружечки пенного и нескольких настоек завязался разговор с той самой, рядом сидящей дамой. Как позже выяснилось — Ольгой. Слово за слово... И на утро мы проснулись вместе!

Такое бывает не всегда, но случайное знакомство привело к серьезным отношениям: 2 января молодой человек сделал той самой Ольге предложение, и летом пара планирует сыграть свадьбу.

Нужен ли нам такой праздник

Как бы ни относились к 14 февраля новосибирцы, по мнению психотерапевта Игоря Ляха, он уже давно утратил свою религиозную, католически-лютеранскую природу и стал просто поводом порадовать друг друга, особенно, если в паре нет других сложившихся дат. И отмечать, и демонстративно не праздновать День Святого Валентина, по мнению Игоря Ляха, совершенно нормально: все же в достаточно свободной стране живем.

— Есть люди, которые празднуют Новый год, и есть, которые не празднуют или выбирают какую-то свою дату. Часть людей демонстративно игнорирует праздник, если в нем содержится какое-то значимое для них моральное, идеологическое или религиозное противоречие. И это игнорирование — проявление попытки сохранить свою традицию и отношение к ней как наиболее значимой, — объяснил психотерапевт.

Кроме того, День Святого Валентина — по сути, первый весенний праздник в Европе, чем-то вроде нашего 8 марта, изрядно популяризованного производителями шоколада.

— Для влюбленных отмечать этот праздник — это способ продемонстрировать свое отношение к кому-то. Для одиночек — это может быть желание приблизиться к тому моменту, когда в будущем ты сможешь праздновать его уже с кем-то вместе, — предполагает психотерапевт. — Иногда, конечно, для одинокого человека этот праздник грустный, особенно, если были какие-то переживания, связанные с влюбленностью, с вот этими валентинками, картиночками, подарками, шоколадом и так далее. Но грустить — это полезно. Грустить — это все-таки чувствовать.

А вспоминать о том, как начались собственные отношения, парам вообще полезно, уверен психотерапевт. Если, конечно, каждый из участников делает это добровольно, а не по принуждению своей дорогой половины.

Ранее журналист НГС Илья Калинин выслушал четыре истории о служебных романах и узнал, когда такие отношения на пользу паре, а когда могут стоить обоим влюбленным карьеры.

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