«Набросилась на меня, как лиса на курицу»: как в компаниях реагируют на служебные романы — 4 истории новосибирцев о любви

«Легкое дрожание в груди присутствует все эти годы»

Все романы Нины, как она призналась, были исключительно на работе. Говорит, что вне работы у нее просто не оставалось свободного времени. Однажды на работу к Нине в «Сбербанк» приехал с проектом ее коллега из московского офиса.



— Перед его отъездом мы вместе с коллегами нашего управления поужинали, потом он попросил нас показать город. А дело было летом — тепло, красота! Пошли показывать город. Потом он попросил показать ему утром еще другие достопримечательности, но на встречу никто не пришел: только он и я. Мы погуляли по набережной, позавтракали в «Шарике», поговорили о жизни… И так легко от общения нам было! Даже появилось сожаление, что он уезжает, — вспомнила Нина.



Так началась дружеская переписка Нины с коллегой из Москвы. В ходе общения обнаружилось, что у них много общего. Например, они оба родились в одном казахстанском городе, причем бабушка московского коллеги жила рядом с семьей Нины.