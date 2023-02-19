«Я человек свободный, она тоже». HR-специалист — о том, как секс босса и секретарши влияет на работу

В приемной у него сидит натуральная Моника Беллуччи, но без итальянского шика и породы. Ноги, грудь, глаза. Красавица невероятная. Взгляд — томный.

Мне всегда очень неловко проходить через эту приемную и этого секретаря. Потому что: «А Сергея Витальевича нет на месте». И всё. Не «присядьте подождите, он будет через полчаса», «расскажите, по какому вы вопросу, я его наберу и сориентирую вас», «может, я вам могу помочь или кто-то из замов?» Не говоря уже о том, что секретарю хорошо бы знать о планируемых посетителях начальника. О его местоположении. Ни-че-го. И стоишь, как дура, посреди приемной, названиваешь боссу на мобильный.