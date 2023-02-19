«Я человек свободный, она тоже». HR-специалист — о том, как секс босса и секретарши влияет на работу

Каждый шестой служебный роман в России заканчивается свадьбой, чаще других женятся юристы и IT-специалисты, показало исследование HeadHunter. Но чаще любовные отношения между коллегами оказываются непродолжительными или имеют статус секса без обязательств. Одну из таких историй рассказала HR-специалист Ольга Новгородова.
В одной строительно-ремонтной компании я немного оптимизировала HR-процессы и подружилась с боссом. 41 год, моложавый, авторитетный и авторитарный. Резкий, дерзкий, быстрый, технически и инженерно очень толковый, смешной и смешливый.
В приемной у него сидит натуральная Моника Беллуччи, но без итальянского шика и породы. Ноги, грудь, глаза. Красавица невероятная. Взгляд — томный.
Мне всегда очень неловко проходить через эту приемную и этого секретаря. Потому что: «А Сергея Витальевича нет на месте». И всё. Не «присядьте подождите, он будет через полчаса», «расскажите, по какому вы вопросу, я его наберу и сориентирую вас», «может, я вам могу помочь или кто-то из замов?» Не говоря уже о том, что секретарю хорошо бы знать о планируемых посетителях начальника. О его местоположении. Ни-че-го. И стоишь, как дура, посреди приемной, названиваешь боссу на мобильный.
А я про секретарей знаю всё. Я их нежно люблю и считаю, что это третий человек в компании. А может, и второй в некоторых ситуациях. И каждый свой визит в этой «Монике» я вижу что-то, что меня, как бы это… крайне обескураживает. Короче, бесит натурально. То она приказ печатает двумя пальцами с ошибками, и исполнительный директор за ней правит несколько раз. То на вопрос шефа о его визе не может ничего ответить, потому что курьер не берет трубку… Бухгалтер не собрала пакет документов… Там обед… Она не успела…
Узнаю, что ее зарплата —
— Так она и оказывает, — совершенно серьезно отвечает директор. — Я человек свободный, она тоже. Мы не ханжи. Время от времени снимаю стресс, мне удобно.
Я начинаю осторожно так закидывать удочку, что секс — это ваше личное дело, а вот ее нелюбезность и отсутствие профессиональных навыков — это уже лицо компании. Оно хоть и красивое, это лицо, но очень неприятное. Плюс напряжение она с босса снимает, а вот забот и мелких хлопот добавляет — самому отслеживать свой график, командировки, созваниваться с гостями, помнить о мероприятиях и прочее. Оттого и в запаре ты постоянной, что на мелочи отвлекаешься.
— Да я думал как раз еще одного помощника нанять, чтобы все эти вопросы снимать. А может, Лизу научим? — ответил директор.
Лиза — это и есть «Моника». Я в эту затею не очень верю, потому что на этом месте Лиза четыре года и до сих пор не выучила руководителей направления — сидит как в коконе. Красивая бабочка в красивом коконе. Кофе варит. Три бумажки печатает. Всё. Но босс принимает решение Лизу обучить. И мы написали план. План, в который я не верю, но за который мне заплатили деньги.
На днях мне понадобилось зайти в ту фирму, и я пришла, оказалась, в знакомое место. И увидела, что приемная изменилась. Мне улыбнулись. Принесли воды — я всегда прошу воду, а не кофе или чай. Просто без напоминания — воды. А Лиза была в крутом бежевом костюме, а не в короткой юбке. Правда, не знаю, что там с делопроизводством, коммуникациями и прочим.
— Лиза, вы так изменились, так похорошели. И вы такая гостеприимная, и вода такая вкусная, и кресла удобные. Я раньше не замечала этого, — сказала я.
И знаете, что она ответила? «А раньше от меня этого никто и не требовал». Понимаете, да?
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