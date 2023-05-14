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Красивые и отвязные: какими были наши мамы в молодости — разглядываем фотографии из прошлого

Во второе воскресенье мая в мире празднуют День матери

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НГС собрал фотографии из разных времен

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Какой была моя мама в молодости? Вопрос, который задавали себе многие дети. Тусовщицей или домашней, любила ли наряжаться, какая у нее была прическа. И много других вопросов. Один из способов увидеть человека из прошлого — фотография. Сегодня, 14 мая, во многих странах празднуют Международный день матери. НГС собрал фотографии из разных десятилетий с мамами и бабушками сибиряков.

На первой фотографии Валентина Петровна с дочкой, а на второй — с внучкой

На первой фотографии Валентина Петровна с дочкой, а на второй — с внучкой

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— Моя мамуля, Валентина Петровна. Самый дорогой и близкий мой человек. Она вырастила меня и сейчас помогает воспитывать внучку, — поделилась читательница НГС.

— Хочу, чтобы моя мама снова начала улыбаться так же ярко, как на этих фото, — поделилась Мария.

— Бабушку зовут Валентина, дедушку — Сергей. 15 мая будет 42 года их совместной жизни, — рассказала НГС Анна.

Фотография из Томской области. Маму зовут Татьяна

Фотография из Томской области. Маму зовут Татьяна

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— Маме 20 лет, 1 февраля 2000 года. Бани не было, грели кастрюльки дома. Через год должна появиться я. Томская область, Каргасокский район, село Новый Васюган, — рассказала Светлана.

Фотография с мамой Эммануила сделана в 2004 году в Новосибирске. Женщины не стало в 2006 году

Фотография с мамой Эммануила сделана в 2004 году в Новосибирске. Женщины не стало в 2006 году

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Фотография сделана несколько десятилетий назад

Фотография сделана несколько десятилетий назад

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— Я с мамой, папа фотографирует. Мне пара месяцев, маме — 31 год. У мамы быстро пропало молоко, поэтому столько пачек «Малютки». Жили в маленькой квартирке секционного типа, но для меня она всегда казалась большой, переехали, когда мне было 7 лет, — описывает фотографию Ксения.

— Моя мама в 95–96 году. Она была танцовщицей и просто красавицей, — написала дочь Натальи.

— Мама кормит меня сахарной ватой. Новосибирск, весна 2002-го, — подписала фотографию Поля Захарова.

Анастасия показала свою маму в возрасте 14 лет. Фото было сделано в 1991 году в Новосибирске

Анастасия показала свою маму в возрасте 14 лет. Фото было сделано в 1991 году в Новосибирске

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Фотографией из семейного архива поделилась Александра

Фотографией из семейного архива поделилась Александра

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— На первой фотографии бабушка с родителями и сестрой, 40-е года. На других бабушка уже взрослая, года 50-е, — поделилась Александра.

Настасья поделилась фотографией 1974 года

Настасья поделилась фотографией 1974 года

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— Моя бабушка Надежда. Фото из Новосибирска. Бабушке 18 мая исполняется 74 года, — рассказала Настасья.

Фотографию родителей на фоне вокзала показала Надежда. Фото из 1994 года

Фотографию родителей на фоне вокзала показала Надежда. Фото из 1994 года

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Первого мая 2023 года в Новосибирске снова не прошла Монстрация. Карнавального шествия не было на улицах Новосибирска с 2019 года. Однако что бы кто ни думал об этом шествии, оно вошло в историю города навсегда. Обозреватель НГС, который своими глазами видел больше десятка Монстраций, собрал самые смешные и трогательные фото из прошлой жизни.

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