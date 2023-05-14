Красивые и отвязные: какими были наши мамы в молодости — разглядываем фотографии из прошлого

Первого мая 2023 года в Новосибирске снова не прошла Монстрация. Карнавального шествия не было на улицах Новосибирска с 2019 года. Однако что бы кто ни думал об этом шествии, оно вошло в историю города навсегда. Обозреватель НГС, который своими глазами видел больше десятка Монстраций, собрал самые смешные и трогательные фото из прошлой жизни.