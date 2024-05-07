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Он и она эксклюзив «У нас всё хорошо»: мать и сын, ставшие мужем и женой, опубликовали видео из психбольницы и передумали разводиться

«У нас всё хорошо»: мать и сын, ставшие мужем и женой, опубликовали видео из психбольницы и передумали разводиться

Неделю назад женщина заявляла о разводе

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Чижевские поженились осенью 2023 года

Жительница Казани Айсылу Чижевская заявила, что не собирается разводиться со своим 23-летним приемным сыном Даниилом. В беседе с корреспондентом 116.RU женщина рассказала, что сейчас у пары всё хорошо, они заняты своими делами.

— Нет, не разводимся. Мы сейчас едем вместе по нашим делам. У нас всё хорошо. Были нюансы, но всё утряслось. Между семейной парой бывает всё. Бывают и взлеты, и падения, и примирения. Это называется жизнь. Если всё хорошо, никаких эмоций, то это уже не жизнь, — сказала Чижевская.

Судя по соцсетям Чижевской, они с Даниилом ездят по Казани. Например, семья выложила видеоролик с территории республиканской психиатрической больницы имени Бехтерева. В нем можно увидеть приемного сына Айсылу, который, как она заявляла ранее, имеет «опасные привычки и тяжелую зависимость».

Впрочем, в больнице, видимо, они задерживаться не стали. Дальше Чижевские вещали уже из автомобиля.

Напомним историю, разверзнувшуюся вокруг Чижевских. Дочь народного поэта Татарстана и многодетная мать Айсылу Чижевская-Мингалим была преподавательницей музыки в детском доме. Там, около 9 лет назад она познакомилась с Даниилом. На тот момент парню было 14 лет. Женщина разглядела в мальчике потенциал, поэтому забрала его. Позже Даниил вместе со своей опекуншей начал выступать на телевидении. Помимо Даниила у женщины были еще приемные дети и один родной.

В октябре прошлого года в соцсетях Чижевские заявили: они женятся. Айсылу говорила, что хочет защитить парня (например, от мобилизации). После громкой свадьбы соцработники посчитали новоиспеченную семью неблагополучной. Поэтому у них отобрали приемных детей.

Пара начала посещать телешоу. На одном из них Айсылу составила завещание в пользу Даниила, чтобы доказать свою любовь. На другом Чижевские рассказывали о доме за 170 миллионов рублей, который они приобрели в Москве, и про ЭКО.

А 1 мая Айсылу заявила о разводе. Она утверждала, что ее муж «продает себя в интернете». Женщина не захотела нести ответственность за поступки, которые Даниил может совершить. Музыкальный продюсер и бывший концертный директор «Тату» Леонид Дзюнник в разговоре с корреспондентом 116.RU рассказал, что история не похожа на пиар-ход. По его словам, такое продвижение должно быть связано с творчеством, однако никаких новых песен от Чижевских не было.

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