«Беннифер» — всё? Вспоминаем страстную историю любви Дженнифер Лопес и Бена Аффлека длинною в жизнь

Назад в нулевые

Первое время Джей Ло и Бену нравилось быть любимцами папарацци, случались даже провокации — вспомните клип на песню Лопес Jenny from the block, где сюжет построен вокруг их отношений. Дженнифер высмеивает папарацци, показывая, как те охотятся за кадрами. Позже певица выпустила целый альбом, посвященный Бену — This Is Me... Then.