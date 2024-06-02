«Беннифер» — всё? Вспоминаем страстную историю любви Дженнифер Лопес и Бена Аффлека длинною в жизнь

Джей Ло и Бен Аффлек испытывают трудности в баке Источник: Getty Images











Уже несколько недель в Сети не утихает обсуждение отношений между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком. У пары огромная армия фанатов, которая следит за влюбленными еще с начала нулевых, когда между актерами вспыхнул роман на съемочной площадке фильма «Джильи». История любви из киношной быстро превратилась в настоящую — привычная для Голливуда история. Дело практически дошло до свадьбы, но Джей Ло и Бен расстались, чтобы спустя почти 20 лет чудесным образом воссоединиться. Сказка про красивую любовь могла бы быть идеальной — но поползли слухи о расставании.



Назад в нулевые

Можно смело говорить о том, что Бен Аффлек и Джей Ло встретились в нужный момент, когда оба особенно нуждались друг в друге. Бен Аффлек приходил в себя после расставания с актрисой Сандрой Буллок, а Дженнифер переживала распад второго брака, который не продержался и года.

Кадр из фильма «Джильи» Источник: kinopoisk.ru











Поклонники быстро окрестили влюбленных «Беннифер» и начали следить за развитием отношений. Все внимание было приковано к Джей Ло и Бену, пресса караулила их на каждом шагу, в то время как пламя между ними только разгоралось.

Джей Ло и Бен быстро стали любимой парой Голливуда Источник: Getty Images











Первое время Джей Ло и Бену нравилось быть любимцами папарацци, случались даже провокации — вспомните клип на песню Лопес Jenny from the block, где сюжет построен вокруг их отношений. Дженнифер высмеивает папарацци, показывая, как те охотятся за кадрами. Позже певица выпустила целый альбом, посвященный Бену — This Is Me... Then.

Кадр их клипа Дженнифер на песню Jenny from the Block Источник: Jennifer Lopez / youtube.com











Пара быстро обручилась — меньше чем через полгода с момента начала отношений. На ковровых дорожках они часто появлялись в образе жениха и невесты: Дженнифер непременно в белом, хвасталась кольцом с огромным розовым бриллиантом, а Аффлек наряжался в строгий черный костюм или смокинг. Свадьба была запланирована на сентябрь 2003 года. Поднялась страшная шумиха.

Пара провоцировала фанатов, специально одеваясь как жених и невеста Источник: Getty Images











Важно отметить, что карьера Лопес стремительно летела вверх, как музыкальная, так и актерская, особенно на почве популярности романа, в то время как у Бена Аффлека на работе не складывалось: фильмы с его участием проваливались в прокате, он попал в тень Джей Ло, актера стали в шутку называть Мисс Лопес. Это стало первой трещиной в их отношениях.



Бен Аффлек первый устал от повышенного внимания прессы Источник: Getty Images











Когда страсть поутихла и голова начала соображать ясно, оба поняли, что поторопились, как минимум со свадьбой. Начались ссоры, а давление со стороны нарастало — каждый шаг актеров был запечатлен папарацци: слежка становилась невыносимой. Как итог — Бен отменил свадьбу, честно сказав, что не справляется. Дженнифер позже признавалась, что он разбил ей сердце и она долго не могла прийти в себя.

Скрыться от папарацци было очень сложно Источник: Getty Images











Что было дальше

Уже через год Джей Ло забыла про любовь всей жизни и вышла замуж за американского певца Марка Энтони — они прожили в браке 7 лет. Бен Аффлек обрел счастье чуть позже, но на дольше — одну Дженнифер он лихо заменил на другую, женившись на актрисе Дженнифер Гарнер — у супругов родилась дочь Вайолетт, в браке они провели 10 лет.

Дженнифер с мужем Марком Энтони, в браке с ним певица родила двойняшек: сына Макса и дочь Эмми Источник: Getty Images











После развода у обоих последовала череда случайных романов. В 2021 году Джей Ло разорвала отношения с баскетболистом Алексом Родригесом, а Бена бросила актриса Ана де Армас.

С Дженнифер Гарнер актер прожил 10 лет. Говорят, что все это время он в тайне от жены хранил любовное письмо от Дженнифер Лопес Источник: kino-teatr.ru











Случилось так, что Джей Ло и Бен встретились на очередном мероприятии — свободные, не обремененные обязательствами. Между ними завязалась сначала дружба, а за ней напомнила о себе былая любовь. Джей Ло и Бен Аффлек вместе отдыхали на горнолыжном курорте — папарацци сфотографировали их, держащимися за руки.

Тот самый снимок, который Лопес опубликовала у себя в Instagram* Источник: jlo / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











В Сети начались бурные обсуждения о воссоединении, актриса и певица подтвердила правдивость предположений фанатов, опубликовав в соцсетях их совместный с Беном снимок — на фото они обнимаются и целуются совсем не как друзья. Общественность взорвалась восторгами.

Дженнифер давно не публиковала совместные фото с Беном. Зато она выкладывает снимки, на которых видно ее шикарную фигуру (сейчас артистке 54 года) Источник: jlo / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Вскоре стало известно, что Джей Ло и Бен Аффлек планируют свадьбу — торжество состоялось спустя год после воссоединения. Тихо, скромно, в небольшой часовне Лас-Вегаса, говорят, влюбленные даже отстояли очередь на регистрацию, и Джей Ло отказалась от шикарного платья.



Снова разрыв?

В СМИ просочилась информация о разногласиях между супругами, пошли слухи о разрыве отношений. Часть поклонников «Беннифер» искренне сопереживает Бену и Джей, другая часть уверена — результат ожидаемый: нельзя сходиться с бывшими. Есть и те, кто уверен — слухи не что иное, как пиар, только для чего? Привлечь внимание? Но ведь это последнее, чего хотели бы супруги.

Некоторые источники уверяют, что Бен Аффлек уже съехал из особняка в Беверли-Хилз, который они с Джей купили после свадьбы, а Лопес присматривает новое жилище. Папарацци сделали фото, на котором Аффлек без кольца.

Супругов давно не видели вместе, фотографы то и дело ловят их порознь. Причина разногласий, по мнению большинства, все та же — пристальное внимание журналистов к личной жизни актеров, а также несовпадение характерами.

Джей Ло на Met Gala выглядела потрясающе. Но пришла на мероприятие без Бена Источник: jlo / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











На Met Gala Дженнифер пришла одна, чем также спровоцировала массу слухов об отношениях с Аффлеком. При этом актриса не выглядела грустной, в то время как по интернету гуляют снимки печального Бена.



К концу мая в Сети появились общие фото «Беннифер» — супруги вместе шли на выпускной к дочери Бена. Значит ли это то, что Бен и Джей помирились — неизвестно, но лица у обоих показались общественности безрадостными.



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