НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-15°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-15°

пасмурно, сильный снег

ощущается как -22

5 м/c,

южн.

 758мм 78%
Подробнее
5 Пробки
USD 100,03
EUR 106,20
Смерть дорожает
Что дарить родителям
Как ехать по площади Кирова
Копим на будущее
Власти против школы
Нейродеды Морозы
Наряд на корпоратив за 50 рублей
Новости в Telegram
Недвижимость Полуостров у Бугринского моста хотят осваивать уже в 2025 году — там появится огромный микрорайон

Полуостров у Бугринского моста хотят осваивать уже в 2025 году — там появится огромный микрорайон

Территорию разберут несколько застройщиков

1 694
21 комментарий

Сейчас у жителей полуострова всего один выезд и нет социальных объектов

Источник:

Начать реализацию застройки полуострова у Бугринского моста между Иней и Обью могут в первом квартале следующего года. Об этом сообщил первый замминистра строительства Новосибирской области Дмитрий Тимонов во время пресс-конференции агентства «Интерфакс».

— По нашим планам реализация КРТ в устье реки Иня начнется в конце первого квартала следующего года. Сначала необходимо утвердить градостроительную документацию совместно с мэрией. Этот процесс сейчас в работе, — отметил Дмитрий Тимонов.

По слова замминистра, территория в устье Ини сложная, сейчас с полуострова есть всего один выезд по узкой дороге. В будущем при реализации проекта появится вторая дорога. Сложности есть и с инфраструктурой, например, нет социальных объектов.

— При определении сроков реализации мы также будем смотреть на общую ситуацию на рынке недвижимости. Сейчас она достаточно напряженная, — заявил замминистр.

Возводить новый микрорайон региональный оператор «АРЖС» планируют по примеру «Клюквенного»: участки выставят на торги, так что жильем и всей инфраструктурой займутся сразу несколько застройщиков.

По данным сервиса «Контур.Фокус», АО «АРЖС» — правительственный заказчик-застройщик и генеральный подрядчик. Генеральный директор компании — Ашот Рафаелян. По состоянию на конец 2023 года «АРЖС» заработало 2,1 миллиарда рублей. Чистая прибыль составила 1,5 миллиарда рублей.

В пресс-службе «АРЖС» объяснили НГС, что КРТ затронет не только полуостров, но, возможно, и участки вдоль Большевистской, которыми владеют «Брусника» и «Труд». Например, сейчас уже разрабатывают транспортную модель для района. В том числе, проектируют два моста через реку Иня и развязки на улице Большевистской.

Территорию у Бугринского моста будут развивать несколько компаний

Источник:

В Октябрьском и Первомайском районах на незастроенной территории, включая полуостров, по плану «АРЖС», должны появиться две школы на 2950 мест, три детских сада на 900 мест и поликлиника. Затраты на инженерную и транспортную инфраструктуру нового района обойдутся примерно в 15 миллиардов рублей.

КРТ сегодня — пока единственный вариант развития строительства в Новосибирске. Но сама процедура окружена скандалами. Например, активное обсуждение вызвал договор КРТ на территории новосибирского ЦУМа, а жители частного сектора, определенного под снос, готовы судиться с застройщиками.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
КРТ Иня Обь Большевистская улица
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
22
StB
24 минуты
В таких случаях, видимо, не применяются понятия "водоохранная зона" ( здесь - 200 метров) и "прибрежная защитная полоса" ( здесь - 50 метров)? Помимо прочих нюансов.. КРТ - оно такое?!?
Zemb
28 минут
все... теперь будет до Барнаула с первомайки быстрее, чем до речного на работу ехать..
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Даем друг другу в долг»: как раздельный бюджет помогает не грызться с женой. Откровенный монолог мужа
Анонимное мнение
Мнение
Стильные люди и толпы бездомных. Блогер провела неделю во Франции и Испании — что ее поразило
Анонимное мнение
Мнение
«С нелюбовью, Кемерово»: журналистка НГС провела пять часов у соседей в аэропорту — что ее разозлило и заставило жалеть о поездке
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
Смотрят на иностранцев как на зверушек, но хорошо платят: модель из России устроилась на работу в Китае — ее впечатления
Анонимное мнение
Мнение
Черное или Красное? Туристка сравнила отдых в Анапе и Египте
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Вячеслав,34

Керамист Чайников,42

Сергей,48

петр,57

Ахат,33

Sh.sh,44

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Услуги автокрана

3 300 ₽

Добавить объявление