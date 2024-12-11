Полуостров у Бугринского моста хотят осваивать уже в 2025 году — там появится огромный микрорайон

Сейчас у жителей полуострова всего один выезд и нет социальных объектов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Начать реализацию застройки полуострова у Бугринского моста между Иней и Обью могут в первом квартале следующего года. Об этом сообщил первый замминистра строительства Новосибирской области Дмитрий Тимонов во время пресс-конференции агентства «Интерфакс».

— По нашим планам реализация КРТ в устье реки Иня начнется в конце первого квартала следующего года. Сначала необходимо утвердить градостроительную документацию совместно с мэрией. Этот процесс сейчас в работе, — отметил Дмитрий Тимонов.

По слова замминистра, территория в устье Ини сложная, сейчас с полуострова есть всего один выезд по узкой дороге. В будущем при реализации проекта появится вторая дорога. Сложности есть и с инфраструктурой, например, нет социальных объектов.

— При определении сроков реализации мы также будем смотреть на общую ситуацию на рынке недвижимости. Сейчас она достаточно напряженная, — заявил замминистр.

Возводить новый микрорайон региональный оператор «АРЖС» планируют по примеру «Клюквенного»: участки выставят на торги, так что жильем и всей инфраструктурой займутся сразу несколько застройщиков.

По данным сервиса «Контур.Фокус», АО «АРЖС» — правительственный заказчик-застройщик и генеральный подрядчик. Генеральный директор компании — Ашот Рафаелян. По состоянию на конец 2023 года «АРЖС» заработало 2,1 миллиарда рублей. Чистая прибыль составила 1,5 миллиарда рублей.

В пресс-службе «АРЖС» объяснили НГС, что КРТ затронет не только полуостров, но, возможно, и участки вдоль Большевистской, которыми владеют «Брусника» и «Труд». Например, сейчас уже разрабатывают транспортную модель для района. В том числе, проектируют два моста через реку Иня и развязки на улице Большевистской.

Территорию у Бугринского моста будут развивать несколько компаний Источник: Семен Казьмин / Городские порталы











В Октябрьском и Первомайском районах на незастроенной территории, включая полуостров, по плану «АРЖС», должны появиться две школы на 2950 мест, три детских сада на 900 мест и поликлиника. Затраты на инженерную и транспортную инфраструктуру нового района обойдутся примерно в 15 миллиардов рублей.