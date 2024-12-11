«Работа в две смены»: в новосибирской гимназии охранять вход поставили учителей начальных классов

На прошлой неделе в гимназии была эвакуация Источник: Анастасия Хрипушина / NGS.RU











В Новосибирске в гимназии № 9 на Калинина, 255 установили дежурство для учителей начальной школы. Как рассказал читатель НГС, по распоряжению директора Натальи Загорулько сотрудники школы должны будут охранять один из выходов.

— Шестидневная рабочая неделя, работа в две смены. Возраст учителей преимущественно пенсионный. Данное распоряжение вызывает в коллективе негодование, — заявил читатель НГС.

Также он прислал расписание дежурства на входе из гимназии первого этажа. Каждый день есть две смены: с 08:15 до 13:15 и с 13:15 до 18:15.

Учителям прислали график дежурств Источник: читатель НГС

В мэрии Новосибирска подтвердили, что на центральном входе учителя действительно контролируют учеников. В мэрии уточнили, что у дежурящих учителей в это время нет уроков.

— Это было всегда, так как здание гимназии очень большое, — отметили в администрации города.

С 10 декабря приказом директора в гимназии усилен пропускной режим.

НГС отправил в мэрию Новосибирска запрос с дополнительными вопросами.

За прошлую неделю в гимназии № 9 два раза была эвакуация учеников. Ложные сообщения о минировании поступали в здание на Линейной — в другой корпус учреждения.