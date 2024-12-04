«Нам сказали сесть под парты»: что говорят ученики и их родители о ложной угрозе теракта в гимназии № 9

Родители гадают, что же произошло Источник: Анастасия Хрипушина / NGS.RU











В гимназию № 9 поступило ложное сообщение о готовящемся вооруженном нападении. После этого учителя закрыли детей в классах, на место вызвали силовиков. Тут же к зданию подтянулись обеспокоенные родители, передают корреспонденты НГС с места событий.

Что говорят родители

— Почему нет информации? Мы узнаём от детей, что там с ними. Ни сообщения от директора, ни от ОМОНа. Дети нам пишут, чуть ли не прощаются с нами. Родители приехали, а из силовиков только Росгвардия, — рассказала другая женщина.

— Нам дети сообщили, что якобы учебная тревога. Судя по работам, которые тут проходят, ищут стрелка какого-то, — предположила одна из мам.

— Ничего не известно, вообще ничего не говорят. Дети закрылись в классах. Кое-как дозвонились до детей, сидят, ждут указаний от учителей, — рассказала мама одного из детей.

Что рассказывают дети

Примерно в 15:15 по новосибирскому времени учеников начали эвакуировать. Сами они рассказали, что были на уроках, им сказали сидеть тихо, а потом спрятаться под парты.

— У нас был урок физкультуры, конец урока, подходит учитель и говорит: «Всё закрывайте». Бежит завуч. Мы закрылись внутри, не напугались. Сказали, что угроза расстрела, — рассказал один из учеников.

— Мы были на уроке информатики, в середине урока открыл дверь учитель, сказал закрыть окна и двери. Мы так и сделали. Потом нам сказали сесть под парту, мы так и сидели, а потом нам сказали эвакуироваться, — говорит еще один ученик.

— Мы сидим, забегает социальный педагог, кричит: «Закрывайте двери и окна». Убежала, ничего не объяснили. Подумали, что учебная тревога. Спецназ приехал, Росгвардия, полиция, — объяснил другой школьник.

По предварительной информации, в новосибирскую гимназию № 9 на улице ​Линейной, 33/4 поступило сообщение о террористической угрозе. Силовые структуры пока не дают официальных комментариев.