Заходят силовики: в Новосибирскую гимназию сообщили о террористической угрозе — онлайн

Днем 4 декабря в гимназию № 9 в Новосибирске сообщили о террористической угрозе. По предварительной информации, после этого детей не выпускают из здания школы. Читатели сообщают, что в здание заходят силовики.

НГС собирает в онлайн-трансляцию все, что известно об инциденте.