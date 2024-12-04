Заходят силовики: в Новосибирскую гимназию сообщили о террористической угрозе — онлайн

Днем 4 декабря в гимназию № 9 в Новосибирске сообщили о террористической угрозе. По предварительной информации, после этого детей не выпускают из здания школы. Читатели сообщают, что в здание заходят силовики.
НГС собирает в онлайн-трансляцию все, что известно об инциденте.
Периметр гимназии сейчас охраняют сотрудники полиции. Как удалось узнать НГС, скоро к образовательному учреждению приедут кинологи.
Обратите внимание, как выглядит калитка в гимназии № 9. К магниту прикрепили картонку, чтобы калитка не закрывалась.
Вывели всех
Все ученики вышли из здания гимназии, передает с места корреспондент НГС Елизавета Шаталова.
Еще один из учеников Семен был на уроке физкультуры, он рассказывает, что к ним также забежала социальный педагог, двери закрыли. Школьник объясняет, что сотрудники учреждения им ничего не объяснили.
Проводится проверка из-за террористической угрозы
В мэрии Новосибирска сообщили, что по факту сообщения об угрозе террористического характера в гимназии проводится проверка.
— В соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования, при поступлении таких сообщений проводятся регламентированные мероприятия. Специальные службы обследуют здание. Правоохранительными органами проводятся мероприятия по установлению отправителей сообщения, — сообщили в аппарате антитеррористической комиссии НСО.
Граждан призывают сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администрации учреждения. Ситуация находится на контроле.
Дети рассказывают, что изначально им ничего не объяснили.
— Мы сидим, забегает социальный педагог, кричит: «закрывайте двери и окна». Убежала, ничего не объяснили. Подумали, что учебная тревога. Спецназ приехал, Росгвардия, полиция, — вспоминает ученик.
Дети вышли из здания — фото
Из здания вышли десятки школьников.
— У нас был урок физкультуры, конец урока, подходит учитель и говорит: «всё закрывайте». Бежит завуч. Мы закрылись внутри, не напугались, — рассказал ученик журналисту НГС. — Сказали, что угроза расстрела.
Выпускают детей
Из здания гимназии начали выходить дети.
Детей выпускают из здания гимназии.
— Нас в кабинете заперли, из школы никого не выпускают, свет выключили, — делится ученица.
Посмотрите, что сейчас происходит в гимназии: дети сидят тихо, в здание зашли сотрудники Росгвардии.