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Происшествия Заходят силовики: в Новосибирскую гимназию сообщили о террористической угрозе — онлайн

Заходят силовики: в Новосибирскую гимназию сообщили о террористической угрозе — онлайн

Собираем всё, что известно о происшествии

5 904
45 комментариев

Днем 4 декабря в гимназию № 9 в Новосибирске сообщили о террористической угрозе. По предварительной информации, после этого детей не выпускают из здания школы. Читатели сообщают, что в здание заходят силовики.

НГС собирает в онлайн-трансляцию все, что известно об инциденте.

Елизавета Горячева

Периметр гимназии сейчас охраняют сотрудники полиции. Как удалось узнать НГС, скоро к образовательному учреждению приедут кинологи.

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Елизавета Горячева

Обратите внимание, как выглядит калитка в гимназии № 9. К магниту прикрепили картонку, чтобы калитка не закрывалась.

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Екатерина Евстафьева

Вывели всех

Все ученики вышли из здания гимназии, передает с места корреспондент НГС Елизавета Шаталова.

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Екатерина Евстафьева

Учеников младших классов выводят организованной группой

Источник:
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Елизавета Горячева

Еще один из учеников Семен был на уроке физкультуры, он рассказывает, что к ним также забежала социальный педагог, двери закрыли. Школьник объясняет, что сотрудники учреждения им ничего не объяснили.

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Екатерина Евстафьева

На месте остаются автомобили Росгвардии

Источник:

Дети постепенно расходятся

Источник:

Также на месте дежурит полиция

Источник:
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Елизавета Горячева

Проводится проверка из-за террористической угрозы

В мэрии Новосибирска сообщили, что по факту сообщения об угрозе террористического характера в гимназии проводится проверка.

— В соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования, при поступлении таких сообщений проводятся регламентированные мероприятия. Специальные службы обследуют здание. Правоохранительными органами проводятся мероприятия по установлению отправителей сообщения, — сообщили в аппарате антитеррористической комиссии НСО.

Граждан призывают сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администрации учреждения. Ситуация находится на контроле.

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Елизавета Горячева

Дети рассказывают, что изначально им ничего не объяснили.

— Мы сидим, забегает социальный педагог, кричит: «закрывайте двери и окна». Убежала, ничего не объяснили. Подумали, что учебная тревога. Спецназ приехал, Росгвардия, полиция, — вспоминает ученик.

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Екатерина Евстафьева

Дети вышли из здания — фото

Детей встречают родители

Источник:

Из здания вышли десятки школьников.

Они не спешат расходиться

Источник:

Учителя отправляют детей домой

Источник:
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Елизавета Горячева

— У нас был урок физкультуры, конец урока, подходит учитель и говорит: «всё закрывайте». Бежит завуч. Мы закрылись внутри, не напугались, — рассказал ученик журналисту НГС. — Сказали, что угроза расстрела.

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Екатерина Евстафьева

Выпускают детей

Из здания гимназии начали выходить дети.

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Елизавета Горячева

Детей выпускают из здания гимназии.

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Елизавета Горячева

— Нас в кабинете заперли, из школы никого не выпускают, свет выключили, — делится ученица.

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Елизавета Горячева

Посмотрите, что сейчас происходит в гимназии: дети сидят тихо, в здание зашли сотрудники Росгвардии.

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Комментарии
45
Татьяна 53
5 минут
Ну сейчас начнётся поветрие, дурной пример заразителен
548762801
28 минут
Имитация бурной деятельности.
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