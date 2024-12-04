«Внутри мертвая тишина»: в новосибирскую гимназию № 9 поступило сообщение о террористах — здания закрыли

По словам источника НГС, два здания гимназии закрыли Источник: читатель НГС











В новосибирскую гимназию № 9 на улице ​Линейной, 33/4 поступило сообщение о террористической угрозе. Об этом НГС рассказали сотрудники школы. Официально информацию пока никто не комментирует.

Как объяснила одна из сотрудниц, в образовательное учреждение поступил звонок о потенциальной террористической атаке.

— Все закрылись на ключ в кабинетах, окна закрыли, выключили свет. Внутри мертвая тишина, продленку закрыли в столовой, — сообщает сотрудница. — Оба здания гимназии закрыты.

Сейчас по чатам родителей рассылают сообщение о том, что если дети еще не пришли в школу, то лучше, чтобы они остались дома. Тем, кто сейчас находится в учреждении запретили звонить и посоветовали писать сообщения.

Такое сообщение рассылают по чатам родителей Источник: источник НГС