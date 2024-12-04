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Происшествия «Внутри мертвая тишина»: в новосибирскую гимназию № 9 поступило сообщение о террористах — здания закрыли

«Внутри мертвая тишина»: в новосибирскую гимназию № 9 поступило сообщение о террористах — здания закрыли

Родителей просят пока не отправлять детей в учреждение, мы проверяем информацию

1 680
15 комментариев

По словам источника НГС, два здания гимназии закрыли

Источник:

В новосибирскую гимназию № 9 на улице ​Линейной, 33/4 поступило сообщение о террористической угрозе. Об этом НГС рассказали сотрудники школы. Официально информацию пока никто не комментирует.

Как объяснила одна из сотрудниц, в образовательное учреждение поступил звонок о потенциальной террористической атаке.

— Все закрылись на ключ в кабинетах, окна закрыли, выключили свет. Внутри мертвая тишина, продленку закрыли в столовой, — сообщает сотрудница. — Оба здания гимназии закрыты.

Сейчас по чатам родителей рассылают сообщение о том, что если дети еще не пришли в школу, то лучше, чтобы они остались дома. Тем, кто сейчас находится в учреждении запретили звонить и посоветовали писать сообщения.

Такое сообщение рассылают по чатам родителей

Источник:

НГС попытался дозвониться до гимназии № 9, на звонки никто не ответил. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области уточняют информацию по поводу случившегося.

Если вам что-либо известно о случившемся, ваш ребенок сейчас находится в гимназии № 9? Расскажите об этом редакции НГС. Можно анонимно.

Звоните8-923-157-00-00
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Комментарии
18
Гость
3 минуты
Закрылись на ключ и Всё? Двери Забаррикадируйте, Выдайте учителям Холодное Оружие... ГБР, ЧОП Поднимите Под Ружьё...
Гость
5 минут
Написано же не звонить!?
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