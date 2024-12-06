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Происшествия Вторая за неделю: в новосибирской гимназии проходит эвакуация

Вторая за неделю: в новосибирской гимназии проходит эвакуация

На месте заметили кинологов и машину реанимации

3 627
14 комментариев

Гимназию № 9 эвакуируют 6 декабря

Источник:

В пятницу, 6 декабря, из гимназии № 9 в Новосибирске в очередной раз эвакуируют детей и работников. Фото и видео в редакцию НГС присылают ученики. Судя по кадрам с места, туда приехали автомобили Росгвардии и реанимации.

Дети быстро покидали учебное заведение

Источник:

— Опять что-то творится в нашей школе (гимназии № 9). Спустя два дня после лжеминирования у нас опять произошла эвакуация. Я еду в школу, наша классная руководительница говорит: «Идите домой». Я развернулась и уехала. Некоторые уже приехали в школу и их эвакуировали в подъезд перед первым уроком второй смены. Туда попала моя подруга и она написала: «Да, успела, я вышла из раздевалки, и меня учителя загнали в какой-то кабинет, велели сесть у стены. Потом нас на улицу вывели, потом в подъезд». Пока не понятно, что происходит, — написала одна из учениц гимназии.

На месте находятся кинологи и реанимация

Источник:

Школьники пишут, что эвакуация проходит в двух корпусах гимназии.

По номеру телефона гимназии НГС ответили, что в образовательном учреждении не происходит ничего необычного:

— Все нормально, идет образовательный процесс, — заявили в гимназии и положили трубку.

На момент публикации в ГУ МВД России по Новосибирской области получить комментарий не удалось.

Если вам известны обстоятельства этого происшествия, то сообщите об этом в редакцию НГС.

Звоните8-923-157-00-00
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Ложное сообщение о террористической угрозе в гимназию № 9 на улице ​Линейной также поступало днем 4 декабря. После этого детей закрыли в классах учителя, вызвали силовиков.

К зданию образовательного учреждения пришли родители детей — через некоторое время подростки покинули школу. В полиции сообщали, что по поступившей информации об угрозе учебному зданию осуществлена проверка. Данные не подтвердились.

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Новосибирск Гимназия 9 Эвакуация Школьники
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Комментарии
16
fin
8 минут
Вот так и живём, не ждём тишины, Мы юности нашей, как прежде, верны. А сердце, как прежде, горит оттого, Что дружба превыше всего.
Гость
26 минут
Мин нет?
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