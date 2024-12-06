Вторая за неделю: в новосибирской гимназии проходит эвакуация

Гимназию № 9 эвакуируют 6 декабря Источник: читатели НГС











В пятницу, 6 декабря, из гимназии № 9 в Новосибирске в очередной раз эвакуируют детей и работников. Фото и видео в редакцию НГС присылают ученики. Судя по кадрам с места, туда приехали автомобили Росгвардии и реанимации.

Дети быстро покидали учебное заведение Источник: читатель НГС

— Опять что-то творится в нашей школе (гимназии № 9). Спустя два дня после лжеминирования у нас опять произошла эвакуация. Я еду в школу, наша классная руководительница говорит: «Идите домой». Я развернулась и уехала. Некоторые уже приехали в школу и их эвакуировали в подъезд перед первым уроком второй смены. Туда попала моя подруга и она написала: «Да, успела, я вышла из раздевалки, и меня учителя загнали в какой-то кабинет, велели сесть у стены. Потом нас на улицу вывели, потом в подъезд». Пока не понятно, что происходит, — написала одна из учениц гимназии.

На месте находятся кинологи и реанимация Источник: читатель НГС











Школьники пишут, что эвакуация проходит в двух корпусах гимназии.

По номеру телефона гимназии НГС ответили, что в образовательном учреждении не происходит ничего необычного:

— Все нормально, идет образовательный процесс, — заявили в гимназии и положили трубку.

На момент публикации в ГУ МВД России по Новосибирской области получить комментарий не удалось.

Ложное сообщение о террористической угрозе в гимназию № 9 на улице ​Линейной также поступало днем 4 декабря. После этого детей закрыли в классах учителя, вызвали силовиков.