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Город «Давно пора снести»: новосибирцы высказались о реконструкции ДК «Академия»

«Давно пора снести»: новосибирцы высказались о реконструкции ДК «Академия»

В здании планируют сделать еще два этажа

276
3 комментария

Здание построили в 1962 году

Источник:

Новосибирцы высказались о планах на реконструкцию здания ДК «Академия» в Советском районе. Накануне стало известно, что на подготовку проекта выделили почти 30 миллионов рублей. Читатели НГС оставили больше 100 комментариев под этой новостью. Мы собрали самые интересные из них.

Некоторые читатели погрузились в прошлое и описали свои воспоминания

— Ходили в детстве кино смотреть. А это ДК, оказывается, — написал пользователь с ником 190124902.

— Всегда ДК был. Там и помещения под занятости есть. Что-то с музыкой было связано и художественный кружок есть. Реконструкция необходима и уже давно. Внутренний зал уже не современен, — считает Гость.

— Не трожьте ДК «Академия»!!! У меня там детство прошло. Ходил на «Крепкий орешек» туда и на концерты, — вспоминает анонимный пользователь.

Другие читатели бояться, что здание снесут, хотя в документах об этом речи не идет.

— Не, не оставят. Это какое-то безумие. Строить, не обращая внимания на то, что проблемы с отоплением. Что можно было сделать это место объектом для туризма. Никто не думает как лучше, — ответил другой комментатор.

— Руки прочь от ДК «Академия»! Сохраним историческое наследие Академгородка! — Призывает другой пользователь.

Некоторые новосибирцы и вовсе настаивают, что здание необходимо снести.

— Давно пора снести это убогое здание, мелкие комнатки, узкие проходы уже ничему не соответствуют. Оно и само скоро бы рассыпалось. И подумайте о торговом центре, та еще дыра совкового периода, — высказался Гость.

— Снести эту «Академию» и скверик там разбить куда актуальнее было бы, — считает пользователь.

На прошлой неделе НГС писал о том, что новосибирцы высказались о жизни в Советском районе. Они поспорили о том, какой из микрорайонов в этой части города — лучший.

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Советский район Академгородок Реконструкция Новосибирск
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Комментарии
4
Гость
5 минут
был ДК, а станет ЖК :)
Гость
4 минуты
Я тоже ходила туда на "Крепкий орешек". И что? Старье надо сносить и возводить новые, красивые здания." Академия" даже не имеет архитектурной ценности, серое убожество и больше ничего.
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