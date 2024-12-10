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Город Добавят два этажа: в Новосибирске решили перестроить ДК «Академия» — на проект выделили 30 миллионов

Добавят два этажа: в Новосибирске решили перестроить ДК «Академия» — на проект выделили 30 миллионов

Сроки реконструкции пока неизвестны

1 145
25 комментариев

Разработать проект для реконструкции здания нужно до конца ноября 2025 года

Источник:

В Советском районе Новосибирска планируют реконструировать дом культуры «Академия» на улице Ильича. Власти ищут подрядчика, который подготовит проект для выполнения работ. Максимальная стоимость работ — 29,9 миллиона рублей.

Информация об этом появилась на электронной площадке «Тендер РТС» во вторник, 10 декабря. Заказчик — «Управление капитального строительства» Новосибирска. Источник финансирования — городской бюджет.

Здание построили в 1962 году, в нем есть один этаж и подвальные помещения. В новом проекте должно быть три этажа и один подземный. Уточняется, что ДК относится к объектам ценной исторической застройки в новосибирском Академгородке.

Такой проект реконструкции подготовили в 2012 году

Источник:

В здании дома культуры предусмотрят концертный зал на 400 мест, гримерные, кинозал, хореографический кластер и другие. Там также хотят сделать клуб раннего творческого развития детей и изостудию.

Выполнить работы по контракту необходимо до 28 ноября 2025 года включительно.

О планах по реконструкции здания стало известно в 2012 году. Тогда публиковали проект нового трехэтажного ДК. В 2020 году власти сообщили, что старый проект обновят, и при этом учтут пожелания местных жителей. Тогда Анна Терешкова, занимавшая пост вице-мэра, рассказала о планах на реконструкцию «Академии»:

— Скорей всего, старое здание будет снесено и построено новое, но я не строитель, не могу сказать точно. После того как мы определимся с проектом, будем разрабатывать проектно-сметную документацию на него. Потому что без разработки проекта мы не будем знать стоимость проекта. После того как мы разработаем проект, тогда мы будем включаться в финансирование проекта Академгородок 2.0,.

Реконструкцию собирались начать в 2022 году.

В начале декабря стало известно, что здание ТЭЦ-1 выкупил застройщик «СибирьИнвест», он же приобрел участки рядом. НГС выяснил, что может появиться на этом месте.

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Реконструкция Академия Академгородок Закупки Дом культуры
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Комментарии
25
253085711
24 минуты
еще забыли про вырубку деревьев, забетонировать все же надо под парковку , и тд
Гость
42 минуты
какой смысл тратить деньги при галопирующей инфляции, даже не заложив средства под реализацию проекта?
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